Αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με επικεφαλής τον Υφυπουργό Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού Ρομπ Λο, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 13 και 14 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αμερικανική αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης Νικόλα Ιωαννίδη και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Θεοδώρα Κωνσταντινίδου. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, υπογραμμίζει ότι η προστασία των συνόρων και η διασφάλιση της ακεραιότητας του μεταναστευτικού συστήματος αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συνεργασία με αξιόπιστους διεθνείς εταίρους είναι κρίσιμη για την αποτροπή εγκληματιών, τρομοκρατών και ατόμων που εμπλέκονται σε απάτες από το να εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική πλευρά αναφέρει επίσης ότι συνεχίζει να αξιολογεί τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εξέτασης της ένταξής της στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (Visa Waiver Program), εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας με στόχο την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.