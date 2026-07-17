Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

#SismoSV | El Ministerio de Medio Ambiente informó que la magnitud revisada del sismo registrado a las 8:48 de la mañana cerca de la costa de Chiapas, México, es de 7.4. pic.twitter.com/vAu1VMwbCL July 17, 2026

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

🔴 #URGENTE | Momento en que se activó la alerta sísmica en Guatemala en medio del terremoto. pic.twitter.com/xhEZDFFgq2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 17, 2026

🚨 MORE QUAKE FOOTAGE EMERGES



Newly surfaced footage captures the intense shaking caused by the 7.4M earthquake in Mexico, with structures swaying and residents evacuating moments after the quake struck.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic… pic.twitter.com/6icf1BHqJB — Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026

Earthquake alert: M7.4 shaking ~71 km WSW of Puerto Madero, Mexico. Depth 10 km — a shallow event, likely felt over a wide area 📍



Shaking will vary by building and terrain, but shallow quakes often produce broader felt reports. Expect aftershocks in the hours to days ahead.… pic.twitter.com/GNZ06SGZcb — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 17, 2026

protothema.gr