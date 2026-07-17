Μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σήμερα του αφαιρέθηκε η αστυνομική συνοδεία.

Ο κ. Αναστασίου είχε παραιτηθεί αιφνιδίως από το Κίνημα μετά και τις εσωκομματικές αναταράξεις που επέφερε η αποτυχία της ΕΔΕΚ να μπει στη Βουλή, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθούν αμέσως οι τρεις αστυνομικοί που του είχαν παρασχεθεί ως συνοδεία. Σήμερα με γνωστοποίηση του βοηθού αρχηγού Ιωάννη Μαυρόχαννα, οι τρεις αστυφύλακες που ήταν τοποθετημένοι στην Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων πήραν μετάθεση από την ερχόμενη Δευτέρα, σε άλλα πόστα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του «philenews», στις προθέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, ήταν η αφαίρεση της φρουράς από τον κ. Αναστασίου, όπως και από τον πρόεδρο της ΔΗΠΑ Μάριο Κάρογιαν, μετά την αποτυχία των κομμάτων τους να εισέλθουν στη Βουλή.

Αναμένεται ότι με την εκλογή νέου προέδρου του ΣΚ ΕΔΕΚ δεν θα παραχωρηθούν άλλοι αστυνομικοί. Χωρίς φρουρά αναμένεται ότι θα μείνουν και οι άλλοι δύο πρώην προέδροι της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου και Δημήτρης Συλλούρης, αν οι εισηγήσεις της Αστυνομίας και της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνου και του υπουργού Δικαιοσύνης εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κατά τις πληροφορίες μας, ο κ. Φυτιρής θα προβεί σε εισήγηση για αφαίρεση και άλλων από τη φρουρά που τους δόθηκε «τιμής ένεκεν», ενώ θεωρείται σίγουρο πως μείωση θα επέλθει και για τους 12 φρουρούς του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Ήδη ο κ. Φυτιρής ζήτησε και επέστρεψαν πίσω στην Αστυνομία οι πέντε αστυφύλακες που ήταν επιφορτισμένοι με την φρούρηση της οικίας του, αφού έκρινε ότι δεν χρειάζονταν και λήφθηκαν άλλου είδους μέτρα ασφάλειας. Κι αυτό ως δείγμα ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των φρουρών ώστε να ενισχυθεί η πρώτη γραμμή της Αστυνομίας.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις που θα υποβληθούν, δεν αποκλείεται να είναι και η διάθεση από δύο αστυνομικούς συνοδείας στους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, τα κόμματα των οποίων εισήλθαν στη Βουλή. Για τον τελευταίο, πιθανότατα να υπάρχει ρήτρα ώστε κατά τις ημέρες απουσίας του εκτός Κύπρου για τα καθήκοντά του στην Ευρωβουλή, οι αστυνομικοί συνοδοί του θα αναλαμβάνουν καθήκοντα είτε σε αστυνομικό σταθμό είτε αλλού στη Λεμεσό, που θα τους ανατεθούν.

Όσον αφορά στις φρουρές των πολιτικών αρχηγών των εν τη Βουλή κομμάτων, αυτές εκτιμάται βάσει και της εισήγησης της Αστυνομίας, θα παραμείνουν αναλλοίωτες, αφού ο αριθμός που τους έχει παραχωρηθεί δεν θεωρείται υπερβολικός.