Ο Αυτοκρατορικός Οίκος της Ιαπωνίας είναι η παλαιότερη συνεχής κληρονομική μοναρχία του κόσμου, με συνεχής γραμμή διαδοχής από το 660 π.Χ. έως και σήμερα.

Τώρα, αυτή η γραμμή διαδοχής κινδυνεύει να σβήσει και η χώρα να μείνει χωρίς αυτοκράτορα, καθώς δεν υπάρχει διάδοχος για τον Θρόνο των Χρυσανθέμων.

Ο σημερινός Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας είναι ο Ναρουχίτο, ο οποίος ανήλθε στον θρόνο τον Μάιο του 2019, μετά την παραίτηση του πατέρα του, Ακιχίτο, τον Μάιο του 2019. Ο Ναρουχίτο δεν έχει γιο -άρα διάδοχο- αλλά μόνο μία κόρη, την πριγκίπισσα Άϊκο, η οποία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχει δικαίωμα διαδοχής.

Το μέλλον του αυτοκρατορικού οίκου βασίζεται αυτή τη στιγμή στον πρίγκιπα Χισαχίτο, τον 19χρονο ανιψιό του 66χρονου αυτοκράτορα Ναρουχίτο. Αν και αυτός δεν αποκτήσει γιο, δεν θα έχει κανένα κληρονόμο και η γραμμή διαδοχής θα σβήσει.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των γυναικών από τον θρόνο

Στη μακραίωνη ιστορία της Ιαπωνίας, αυτοκράτειρες έγιναν γυναίκες μόνο 8 φορές, με την τελευταία να έχει βασιλεύσει πριν από περίπου 250 χρόνια. Όμως, το πέρασμά τους από την εξουσία ήταν συχνά προσωρινό.

Με νόμο του 1889, μόνο οι άνδρες μπορούν να ανέβουν στον «Θρόνο των Χρυσανθέμων – και μόνο από την πατρική γραμμή διαδοχής.

Η διάταξη αυτή επαναλήφθηκε το 1947 στον ισχύοντα νόμο για τον αυτοκρατορικό οίκο, οπότε η εξαιρετικά δημοφιλής 24χρονη

πριγκίπισσα Άικο καθώς και οι δύο μεγαλύτερες αδελφές του πρίγκιπα Χισαχίτο αποκλείονται ντε φάκτο από κάθε δυνατότητα να γίνουν αυτοκράτειρες.

Επιστρατεύουν μακρινούς άρρενες συγγενείς -Τους υιοθετούν για να σωθεί ο Θρόνος

Το κείμενο που υιοθετήθηκε σήμερα επισήμως επιτρέπει την επιστροφή στην αυτοκρατορική οικογένεια, με υιοθεσία, μακρινών αρρένων συγγενών ηλικίας άνω των 15 ετών, με την προϋπόθεση να είναι εργένηδες.

Αυτοί οι νεαροί άνδρες ανήκουν σε 11 κλάδους της αυτοκρατορικής οικογένειας που βγήκαν από το αυτοκρατορικό μητρώο, μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο κοινός πρόγονός τους με τον νυν αυτοκράτορα ανάγεται στον 15ο αιώνα, σύμφωνα με την Υπηρεσία του Αυτοκρατορικού Οίκου.

Οι ίδιοι δεν θα αποκτούν δικαίωμα στον θρόνο, όμως οι άνδρες απόγονοί τους θα μπορούν να ενταχθούν στη σειρά διαδοχής.

Οι νέοι κανόνες βάζουν, επίσης, τέλος στην πρακτική σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έχαναν τους τίτλους τους όταν παντρεύονταν έναν κοινό θνητό – όπως συνέβη το 2021, με την πρώην πριγκίπισσα Μάκο Κομούρο, ανιψιά του Ναρουχίτο και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές του Χισαχίτο.

Η Κομούρο τότε εγκατέλειψε επισήμως την αυτοκρατορική οικογένεια αφού παντρεύθηκε έναν συμφοιτητή της.

iefimerida.gr