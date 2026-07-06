Η Κίνα πραγματοποίησε τη Δευτέρα δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς, με εικονική πολεμική κεφαλή, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση αυτού του είδους από το Πεκίνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από κινεζικό πυρηνικό υποβρύχιο και έστειλε μια «εικονική κεφαλή» στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Xinhua, του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της Κίνας.

«Ο πύραυλος προσγειώθηκε με ακρίβεια στην καθορισμένη περιοχή», ανέφερε η σχετική ενημέρωση. Η δοκιμαστική εκτόξευση, που πραγματοποιήθηκε στις 12:01 μ.μ. ώρα Πεκίνου, σύμφωνα με το Xinhua, «δεν στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένης χώρας ή στόχου».

Δεν προσδιορίστηκε πού προσγειώθηκε ο πύραυλος, ενώ η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι ηγέτες της Αυστραλίας και των Φίτζι ανακοίνωναν μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας και μια περιφερειακή συμμαχία ασφάλειας, την τελευταία σε μια σειρά συμφωνιών που συνάπτει η Καμπέρα με νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, οι οποίες θεωρούνται ευρέως ως προσπάθειες να αναχαιτιστεί η επέκταση της Κίνας στην περιοχή.

First of its kind in a very long time

At 12:01 PM on July 6, a strategic SSBN of the Chinese Navy (PLAN) successfully launched an SLBM into the South Pacific Ocean. Most likely the JL-3 unveiled last year.



3 missile trackers/retrieval include LW1,YW3 & YW6.

Plot by @CountyJin https://t.co/n1Ughrskkg pic.twitter.com/agbfMnhYr6 July 6, 2026

Οι κυβερνήσεις της περιοχής ειδοποιήθηκαν για την εκτόξευση λίγο πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Η προηγούμενη δοκιμή, τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η Κίνα εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μετέφερε εικονική κεφαλή πέρα από τον Ειρηνικό Ωκεανό σε ύδατα κοντά στη Γαλλική Πολυνησία, προκάλεσε ανησυχία στις χώρες της περιοχής. Ήταν η πρώτη φορά σε περισσότερα από τέσσερις δεκαετίες που η Κίνα ανακοίνωσε δημοσίως τη διεξαγωγή δοκιμής διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου στην περιοχή του Ειρηνικού.

Ο Γουίνστον Πίτερς, υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η χώρα είναι «βαθιά ανησυχημένη» και ότι η δοκιμή φαίνεται να αποτελεί μέρος «ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου εκ μέρους της Κίνας».

«Η Νέα Ζηλανδία θεωρεί ότι πρόκειται για μια ανεπιθύμητη και ανησυχητική εξέλιξη. Εμείς, όπως και οι γείτονές μας σε άλλες χώρες του Ειρηνικού, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να χρησιμοποιεί η Κίνα τον Νότιο Ειρηνικό ως πεδίο δοκιμών για τις πυραυλικές της δυνατότητες», ανέφερε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, χαρακτήρισε τη δοκιμή «αποσταθεροποιητική για την περιοχή» και ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο της ταχείας στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας, η οποία στερείται της διαφάνειας και των διαβεβαιώσεων ως προς τις προθέσεις της, τις οποίες αναμένει η περιοχή».

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα ότι «εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με την εντατικοποίηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Κίνας». Η Ιαπωνία είχε παροτρύνει την Κίνα να επανεξετάσει την εκτόξευση, σύμφωνα με τη δήλωση.

Στην ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η κινεζική κυβέρνηση δεν διευκρίνισε τον τύπο του πυραύλου που δοκίμασε.

Ο Τζέφρι Λιούις, ερευνητής στο Middlebury College του Βερμόντ που μελετά τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων της Κίνας, δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη του, ο κινεζικός στρατός πιθανότατα δοκίμαζε τον JL-3, έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) νέας γενιάς που έχει σχεδιαστεί για εκτόξευση από υποβρύχια.

Η Κίνα παρουσίασε τον πύραυλο JL-3 σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο πέρυσι, ως μέρος του αυξανόμενου οπλοστασίου πυρηνικών όπλων της.

Η τελευταία δοκιμή υποδηλώνει ότι οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις όπλων με πυρηνική ικανότητα από την Κίνα θα επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο Λιούις. «Αυτό υποδηλώνει μια νέα εποχή δοκιμών, όπου κάθε σύστημα θα έχει τη στιγμή της δόξας του», είπε, αναφερόμενος στο αυξανόμενο οπλοστάσιο νέων πυραύλων με πυρηνική ικανότητα της Κίνας.

«Ιστορικά, οι Κινέζοι έχουν δοκιμάσει τους ICBM τους λιγότερο από άλλες χώρες», είπε ο Λιούις, αναφερόμενος στους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. «Πιστεύω ότι αυτό οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους και τώρα η πολιτική αυτή έχει αλλάξει και νομίζω ότι υιοθετούν μια προσέγγιση περισσότερων δοκιμών. Είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το πολιτικό κόστος αυτού του εγχειρήματος με τρόπο που δεν ήταν στο παρελθόν».

Η δοκιμή του 2024 πιθανότατα αφορούσε έναν πύραυλο DF-31 με οδική κινητικότητα, ο οποίος εκτοξεύθηκε από τη Χαϊνάν, μια νησιωτική επαρχία στη νότια Κίνα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

protothema.gr