Κοινές ασκήσεις στον Ειρηνικό ωκεανό αναμένεται να πραγματοποιήσουν την προσεχή εβδομάδα Κίνα και Ρωσία, ως μία «απάντηση στις προκλήσεις» όπως έκανε γνωστό το Πεκίνο.

Αυτή τη φορά τα ετήσια, κοινά, ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Ρωσία, θα πραγματοποιηθούν κοντά στις κινεζικές ακτές, ενώ στη συνέχεια το Πολεμικό Ναυτικό των δύο χωρών θα κάνει περιπολίες σε περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το κινεζικό και το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια «Joint Sea-2026», τα οποία θα διεξαχθούν «στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Τσινγκντάο», ένα σημαντικό στρατιωτικό λιμάνι και παραθαλάσσιο θέρετρο στην ανατολική Κίνα, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

WATCH: Russia-China begin major naval drills ‘Joint Sea 2026’ involving warships and submarines pic.twitter.com/XwZlKTpVnt — Rapid Report (@RapidReport2025) July 5, 2026

Η πρωτοβουλία αυτή «έχει στόχο να απαντήσει στο σύνολο των προκλήσεων ασφαλείας και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει το μέγεθος των δυνάμεων που θα κινητοποιηθούν.

Τα κοινά αυτά γυμνάσια Ρωσίας- Κίνας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από το 2012,τα οποία πλέον παρακολουθούν με καχυποψία χώρες της Δύσης.

cnn.gr