Με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων γιόρτασε η Ουάσινγκτον την 249η επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί, η επίδειξη πραγματοποιήθηκε κανονικά, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες.

Η φετινή διοργάνωση διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκτοξεύθηκαν περίπου 850.000 πυροτεχνήματα από δέκα διαφορετικά σημεία της πόλης, φωτίζοντας τον ουρανό πάνω από μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της αμερικανικής πρωτεύουσας.

PARTY IN THE USA.



Best fireworks show, EVER. pic.twitter.com/2ninRjaK4y — The White House (@WhiteHouse) July 5, 2026

Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, από φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ, καθώς και από το West Potomac Park, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που προσέλκυσε τα βλέμματα χιλιάδων θεατών.

The largest firework show in U.S. history for America’s 250th birthday!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/Id0oyS8uLN July 5, 2026

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η φετινή επίδειξη ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Το κόστος της διοργάνωσης υπολογίστηκε περίπου στις 850.000 δολάρια, ενώ οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με πανηγυρικό τρόπο, σηματοδοτώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου των τελευταίων ετών.

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