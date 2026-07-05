Με καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall της Ουάσινγκτον, καθώς οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε σύσταση για προσωρινή εκκένωση του χώρου, λόγω απειλής καταιγίδας. Οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, έως ότου δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή τους.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε τελικά στις 23:15 τοπική ώρα (06:15 ώρα Κύπρου), με τους εορτασμούς να κορυφώνονται με ένα από τα μεγαλύτερα σόου πυροτεχνημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν»

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε όσους επέστρεψαν μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι καιρικές συνθήκες.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό. Είδαν τους κεραυνούς και είπαν (…) αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, με τους παρευρισκόμενους να τον επευφημούν.

Στη συνέχεια έκανε εκτενή αναφορά στη σημασία της 4ης Ιουλίου και στην ιστορική διαδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί γιορτάζουν «τον θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας» και «τη διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος από τις 4 Ιουλίου 1776 ως τις 4 Ιουλίου 2026».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες, η οποία χρονολογείται από το 1777, με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες που συμβόλιζαν τις πρώτες πολιτείες που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους.

Νέα επίθεση στον κομμουνισμό

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την έντονη αντικομμουνιστική ρητορική των τελευταίων εμφανίσεών του, στέλνοντας μήνυμα και στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο των ΗΠΑ.

«Ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν πολέμησαν εναντίον του κομμουνισμού σε διάφορα μέτωπα του κόσμου για να επιτρέψουν, όπως είπε, να εμφανιστεί η ίδια απειλή στο εσωτερικό της χώρας.

Ανάλογες αναφορές είχε κάνει και στην ομιλία του στο όρος Ράσμορ, όπου είχε υπογραμμίσει ότι «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα».

Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με τους Ρεπουμπλικάνους να επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το μήνυμα για τις εκλογές και το SAVE America Act

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο «SAVE America Act», το οποίο προωθεί αλλαγές στη διαδικασία διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών.

«Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία», ανέφερε, συνδέοντας το μήνυμά του με την ανάγκη έγκρισης του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για την ψηφοφορία, μεταξύ των οποίων την επίδειξη εκλογικής ταυτότητας και απόδειξης υπηκοότητας.

Η εκδήλωση στο National Mall αποτέλεσε μία από τις κεντρικές στιγμές των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει έντονο πολιτικό τόνο στην επέτειο.

protothema.gr