Ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη βόρεια Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 3.000 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο προκαταρκτικό επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης περιορίζουν σταδιακά τις επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντων στα συντρίμμια των κτιρίων.

Η πόλη Λα Γουάιρα, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Καράκας, δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα από τη σεισμική δόνηση της 24ης Ιουνίου, με δεκάδες κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.

Χιλιάδες σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να παραμένουν άστεγοι, διαμένοντας σε δρόμους ή βρίσκοντας προσωρινό καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς σαφή προοπτική για την επόμενη ημέρα.

🚨The death toll from the powerful #earthquakes that struck northern #Venezuela last month has risen to 2,954, while 16,592 people are injured, the Communication & Information Ministry said in a statement https://t.co/IVoWa0oi9D



The statement said as many as 3,281 international… pic.twitter.com/0g6L3Vr01x July 4, 2026

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα — συνεχίζουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίσκο Σάσκια, εθελοντής διασώστης και διερμηνέας, 38 ετών, μπροστά στο Ocean Beach, κτίριο στη συνοικία Πλάγια Γκράντε. Μηχανήματα απομάκρυναν συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

«Πιστεύουμε ακόμη πως θα βρούμε ανθρώπους ζωντανούς, δεν χάνουμε την ελπίδα», πρόσθεσε, καθώς οι ομάδες από το Βιετνάμ και το Μεξικό, οι οποίες στάλθηκαν στη χώρα για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έφευγαν.

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16.592 τραυματίστηκαν στον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και τουλάχιστον 856 κτίρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

En Venezuela la cifra de fallecidos continúa aumentando y casi llega a los 3,000 muertos a 10 días de los potentes terremotos registrados el pasado 24 de junio, mientras que los equipos de rescate y ciudadanos continúan con las labores de búsqueda bajo los escombros.



El… pic.twitter.com/4KScv2MoMR — Telemetro Reporta (@TReporta) July 4, 2026

Ο δυο σεισμικές δονήσεις, με διαφορά 39 δευτερολέπτων η μια από την άλλη, χτύπησαν κυρίως τη βόρεια Βενεζουέλα και βύθισαν τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.

Στους δρόμους στη Γουάιρα, οι ξένοι διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας είναι ολοένα πιο λίγοι.

🇦🇷🤝🇻🇪 Argentina llega a Venezuela con apoyo humanitario.



​Arribaron 6,8 toneladas de ayuda y 60 voluntarios de CEPA (médicos, bomberos y rescatistas). Al equipo en el Aeropuerto "Simón Bolívar" se suman 30 venezolanos del Grupo Fénix Unit Rescue con insumos y herramientas. pic.twitter.com/vQu7w7pEw1 — Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) July 4, 2026

Οι ομάδες που έστειλαν οι ΗΠΑ, η Χιλή και άλλες χώρες έχουν αρχίσει προετοιμασίες για να φύγουν. Ανάμεσά τους, πυροσβέστες από την κομητεία του Λος Άντζελες, ομάδες από τη Φλόριντα και τη Βιρτζίνια, είπαν μέλη τους στο AFP.

#Venezuela #Terremotos #Rescate #LosTopos

🇻🇪 ⛑️ 🇲🇽 Emotiva despedida de Los Topos en el aeropuerto de Valencia. Entre aplausos, vítores y lágrimas de gratitud, Venezuela despidió al contingente de rescatistas mexicanos de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, quienes… pic.twitter.com/6XgT5HF2G3 — Grokolandia (@grokolandia) July 4, 2026

Το παράθυρο για τον εντοπισμό επιζώντων σε καταστροφές του είδους θεωρείται πως κλείνει σε 72 ώρες, ή αλλιώς τρεις ημέρες, σύμφωνα με ειδικούς.

#AHORA Así fue el rescate del Yorkshire que se encontraba atrapado entre los escombros desde hace 10 días en la Guaira. pic.twitter.com/4QqJblDPPs — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) July 4, 2026

Κι όμως, την Πέμπτη, διασώστες κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό άνδρα θαμμένο στα συντρίμμια για οκτώ ημέρες, σπάνια χαρμόσυνη στιγμή μέσα στην τραγωδία.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

Η πρωτεύουσα Καράκας υπέστη επίσης πλήγματα, κτίρια κατέρρευσαν, άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αλλά η κατάσταση δεν συγκρίνεται με τη Γουάιρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικής έρευνας (USGS), ο σεισμός των 7,5 σεισμών ήταν ο πιο ισχυρός που έπληξε τη Βενεζουέλα, χώρα σχεδόν 30 εκατομμυρίων κατοίκων με την οικονομία σε πολυετή κρίση, από το 1900.

«Αλληλεγγύη»

Χθες η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες παρασημοφόρησε διασώστες που μετέβησαν στη χώρα από τη Βρετανία, το Κατάρ, τη Γαλλία, την Ινδία, τα νησιά Μπαρμπάντος, τη Βραζιλία, την Αργεντινή. Πέρασε ακόμη μετάλλια σε κάποιους από τους ειδικά εκπαιδευμένους για τον εντοπισμό παγιδευμένων σκύλους.

«Αυτή η οικουμενική αλληλεγγύη πρέπει να εμπνεύσει τους λαούς όλου του κόσμου», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής.

#EnVideo📹| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó la condecoración Heroes Caninos de Venezuela a seis semovientes caninos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.



Por otra parte, entregó la medalla Héroe de Venezuela al… pic.twitter.com/pE6WxvWHWF — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 4, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, που ανέλαβε την εξουσία μετά την αιχμαλώτιση του πρώην αρχηγού του κράτους Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ στο Καράκας τον Ιανουάριο, δέχεται επικρίσεις για την ανεπάρκεια σωστικών συνεργείων και μέσων ως την άφιξη ξένων αποστολών.

#EnVideo📹| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, concedió la medalla Héroes Caninos de Venezuela a los cuatro perros rescatistas de la delegación del Estado de Qatar.



La mandataria (E) hizo entrega de una carta de agradecimiento al Gobierno… pic.twitter.com/bslaviTbd4 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 4, 2026

Στην Καραβαγιέδα, στην πολιτεία Γουάιρα, δεκάδες φτωχές οικογένειες ζούσαν σε δωδεκαώροφες πολυκατοικίες, γνωστές με την ονομασία Έργα Λαϊκής Εξουσίας 26 και 27.

Από τα κτίρια αυτά δεν απομένουν παρά βουνά από συντρίμμια. Ανάμεσά τους, εθελοντές, εξαντλημένοι, συνεχίζουν πεισματικά σκληρές και άχαρες προσπάθειες να ανασύρουν τα πτώματα μελών οικογενειών που αποδεκατίστηκαν.

Ζουν κάτι σαν «ταινία φρίκης»: «γλιτώσαμε από τον πόλεμο, αλλά όχι από τη φύση», σχολίασε η Σελίδα Σεκέρα, 43χρονη εθελόντρια, με το πρόσωπο και τα ρούχα της γεμάτα σκόνη. Η νοικοκυρά στέκεται στο πλευρό φίλου της που τα έχασε όλα. Η σύζυγός του και τα τρία τους παιδιά, 6, 10 και 12 ετών, κοιμούνταν στο κρεβάτι τους όταν καταπλακώθηκαν καθώς το κτίριο κατέρρεε, εξήγησε.

Η οικογένειά του συνεχίζει να μην έχει εντοπιστεί.

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει αριθμό των αγνοουμένων μέχρι τώρα.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει πως μπορεί να φτάνουν ως και τους 50.000.

protothmema.gr