Ο νομικός Χρίστος Μυλωνόπουλος αποχώρησε από την ανακριτική ομάδα την οποία είχε διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να διερευνήσει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στη βάση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία». Πριν καν πιάσει δουλειά. Λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που υπήρξαν για σύγκρουση συμφέροντος εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρξε δικηγόρος του Ζολώτα στην υπόθεση Focus, η οποία περιλαμβάνεται στο εν λόγω πόρισμα.

Ας δούμε πρώτα πώς σχολίασε την εξέλιξη η Κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπός της Κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο κ. Μυλωνόπουλος έθεσε εαυτόν εκτός της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, όχι επειδή προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα ουσίας ή σύγκρουσης συμφέροντος, αλλά για λόγους θεσμικής ευαισθησίας και για τη διαφύλαξη της δημόσιας εμπιστοσύνης στη διαχείριση της υπόθεσης.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση κινείται προς την κατεύθυνση της προστασίας της διαδικασίας από οποιαδήποτε σκιά ή άδικη εντύπωση, ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει απρόσκοπτα, με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και θεσμική θωράκιση.

Η τοποθέτηση Λετυμπιώτη περιέχει δύο σημεία άκρως σημαντικά. Τα οποία δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ελαφρά τη καρδία. Αντιθέτως, οφείλουμε να εστιάσουμε σε αυτά. Διότι οδηγούν σε ένα στοιχείο, το οποίο αποτελεί όλη την ουσία γύρω από το μπάχαλο του οποίου είμαστε θεατές από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Πρώτον, πρόκειται για απόφαση με στόχο την προστασία της διαδικασίας «από οποιαδήποτε σκιά ή άδικη εντύπωση, ώστε η διερεύνηση να προχωρήσει απρόσκοπτα, με πλήρη ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και θεσμική θωράκιση».

Συμφωνούμε απολύτως με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Αυτή η αναγκαιότητα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση Μυλωνόπουλου. Πρωτίστως, αφορά τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Η σχέση των οποίων με τον Αναστασιάδη αποτελεί από την ημέρα διορισμού τους, μέγα πρόβλημα και είναι η αιτία που ο άλλοτε σεβαστός θεσμός έχει πνιγεί από τόνους καχυποψίας.

Αυτό το μείζον πρόβλημα έχει αποκαλυφθεί πλήρως, με την υπόθεση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αφού εξαιτίας του έχει βραχυκυκλωθεί όλη η Νομική Υπηρεσία. Μάλιστα, το βραχυκύκλωμα προεκτείνεται και εκτός της Υπηρεσίας, προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα.

Δεν περιορίζεται μόνο στην παραδοχή Σαββίδη- Αγγελίδη ότι η σχέση τους με τον Αναστασιάδη προκαλεί σκιά στην υπόθεση. Ούτε στο γεγονός ότι η αυτοεξαίρεσή τους ήρθε να επιβεβαιώσει ουσιαστικά το πρόβλημα καχυποψίας εντός της κοινωνίας.

Δεν περιορίζεται ούτε μόνο στο γεγονός ότι υπήρξε προέκταση και στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεώθηκε και αυτό να αυτοεξαιρεθεί. Επεκτείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, το βραχυκύκλωμα στη Ν.Υ.

Η ύπαρξη σκιών, στην οποία ορθώς αναφέρθηκε ο κ. Λετυμπιώτης, παραμένει παρά την εξαίρεση Σαββίδη-Αγγελίδη. Ο διορισμός ομάδας ποινικών ανακριτών είναι μόνο η μισή δουλειά που έπρεπε να γίνει. Η υπόλοιπη μισή εκτιμάται ότι είναι εξίσου σοβαρή.

Αφορά βασικά στοιχεία της όλης ποινικής έρευνας. Ποιοι είναι οι όροι εντολής των ανακριτών; Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο διότι από εδώ θα διαφανεί αν θα περιοριστούν μόνο στα σημεία τα οποία εντόπισαν οι λειτουργοί της Αρχής ή αν θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο, αφού σε πολλά σημεία οι ερευνητές της Αρχής δεν είχαν δικαιοδοσία να προχωρήσουν.

Ποιος θα κατευθύνει τους ποινικούς ανακριτές; Ποιος θα προβεί σε αξιολόγηση της έκθεσης την οποία θα ετοιμάσουν κάποια στιγμή οι ανακριτές; Ποιος θα αποφανθεί αν θα προχωρήσουν σε σύνταξη κατηγορητηρίου για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα;

Βασανιστικά τα ερωτήματα, στα οποία δεδομένα πλέον, δεν δύναται να δώσουν απάντηση ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μετά από την παραδοχή τους ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε φυσικά και το Εισαγγελικό Συμβούλιο για τους ίδιους λόγους.

Επομένως, έπρεπε ήδη να είχε διοριστεί ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος. Πράγμα που ακόμη δεν έγινε. Διατηρώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις σκιές στην υπόθεση. Ο κ. Λετυμπιώτης την ορθή επισήμανσή του καλό θα ήταν να την κάνει απευθυνόμενος προς το δίδυμο της Ν.Υ. αντί προς τους πολίτες.

Δεύτερον, μέσα από την τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην αρχή του κειμένου, προκύπτει δεύτερο μείζον θέμα. Αναφέρει συγκεκριμένα, ότι η αποχώρηση του κ. Μυλωνόπουλου έγινε για «λόγους θεσμικής ευαισθησίας και για τη διαφύλαξη της δημόσιας εμπιστοσύνης στη διαχείριση της υπόθεσης».

Αυτό και αν πρέπει να το ακούσουν οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης. Ο Ελλαδίτης νομικός ένιωσε την ανάγκη μετά από τις αντιδράσεις που υπήρξαν, να αποχωρήσει προτάσσοντας λόγους θεσμικής ευαισθησίας. Αυτή την ανάγκη την ένιωσε μέσα σε 24 ώρες από την στιγμή του διορισμού του στην ανακριτική ομάδα.

Η θεσμική ευαισθησία ώθησε τον κ. Μυλωνόπουλο να επιδείξει ευθιξία και να αποχωρήσει σε 24 ώρες. Οι επικεφαλής της Ν.Υ. βρίσκονται για χρόνια στο επίκεντρο βολών από μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Λόγω της καχυποψίας που προκαλεί η σχέση τους με τον τέως Πρόεδρο και την τέως Κυβέρνηση της οποίας ήταν μέλη. Δεν ένιωσαν, όμως, ποτέ την ανάγκη να αποχωρήσουν.

Υπογραμμίζουμε εκ νέου το πρόβλημα. Διότι πλέον, εμφανίζεται σαν ελέφαντας στο δωμάτιο. Οι κύριοι Σαββίδης και Αγγελίδης, πιθανώς, να μας κατηγορήσουν ως εμμονικούς μαζί τους. Μήπως, όμως, τελικά είναι εκείνοι οι εμμονικοί; Με το αξίωμα που κατέχουν; Σε σημείο που δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά την οποία προκαλούν στο δημόσιο συμφέρον;