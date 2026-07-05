Βαρύ πένθος σκόρπισε στην οικογένεια της Ομόνοιας η είδηση του θανάτου του πρώην προέδρου του Σωματείου, Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 84 ετών.

Ο Δώρος Σεραφείμ αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της Ομόνοιας, συνδέοντας το όνομά του με μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του συλλόγου. Στη διάρκεια της οκταετούς παρουσίας του στην προεδρία (2000-2008), οι πράσινοι κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα (2001, 2003), το Κύπελλο Κύπρου του 2005, καθώς και τρεις Ασπίδες.

Ωστόσο, η προσφορά του στην Ομόνοια δεν περιορίστηκε στα χρόνια της προεδρίας του. Είχε ήδη διαγράψει μακρά πορεία στα διοικητικά του συλλόγου, καθώς από το 1996 υπηρετούσε ως Α’ Αντιπρόεδρος και Αρχηγός του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου το 2000. Ακόμη νωρίτερα, το 1968, έκανε τα πρώτα του βήματα στη διοίκηση της Ομόνοιας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Οικονομικού Υπεύθυνου, μια σχέση προσφοράς που διήρκεσε για δεκαετίες.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στον κόσμο της Ομόνοιας, αλλά και ευρύτερα στον κυπριακό αθλητισμό, με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να τον χαρακτηρίζουν ως έναν παράγοντα που υπηρέτησε τον σύλλογο με αφοσίωση, συνέπεια και ανιδιοτέλεια.

Ο Όμιλος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ομόνοιας Λευκωσίας εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας

«Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θρηνεί μια μεγάλη απώλεια καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουλίου 2026 έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος του Σωματείου, Δώρος Σεραφείμ.

Ο Δώρος Σεραφείμ συνέδεσε το όνομά του με την ΟΜΟΝΟΙΑ. Αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους και με μεγάλη επιρροή διοικητικούς της παράγοντες. Ξεχώριζε για την ισχυρή του προσωπικότητα, τον δυναμικό του χαρακτήρα και την αγάπη του για την ΟΜΟΝΟΙΑ, την οποία υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, διαφυλάσσοντας τα ιδεώδη και της αξίες της.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL