Η φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια που συνθέτουν τη φάση των «16»!

Η Αίγυπτος επιβλήθηκε στα πέναλτι της Αυστραλίας, η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αλλά έκαμψε στην παράταση την αντίσταση του Πράσινου Ακρωτηρίου και στον επόμενο γύρο θα συναντηθεί με την παρέα του Σαλάχ, ενώ η Κολομβία νίκησε την Γκάνα, κλείνοντας και εκείνη θέση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία!

Πλέον, ξέρουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, με την δράση στη φάση των «16» να ξεκινά απόψε (4/7, 22:00), με την αναμέτρηση του Καναδά κόντρα στο Μαρόκο!

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