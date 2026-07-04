Καθώς η μάχη της Κύπρου στην ΕΕ φουντώνει, με την επίσκεψη κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ στην Τουρκία, οι κομματικές διεργασίες στην Κύπρο επικεντρώνονται στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Πρώην και νυν ενδιαφερόμενοι για υποψήφιοι, αναλώνονται να αποκτήσουν το πλεονέκτημα χρίσματος από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Ήδη, ο σκληρός περίγυρος τους από εξαρτώμενους, διεξάγει «μάχη» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να αναδείξει με εγκώμια τον …«άξιο ηγέτη»! Η ηγεσία στο κόμμα της πατριδοκαπηλίας (που βιώνω και στο Ευρωκοινοβούλιο) και διαχωρίζω από τους απλούς ψηφοφόρους, έχει γνωστά … κριτήρια. Πάντως, η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν συμμετέχει ενώ αυξάνεται η μερίδα των σκεπτόμενων πολιτών, η οποία μπορεί να κάνει την διαφορά…

Χαρακτηριστικά, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε τις προάλλες ενώπιον των κομματικών πρώτης γραμμής ότι υπεράνω κομμάτων είναι η πατρίδα, καθώς χειροκροτούσαν και όσοι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές επέλεξαν και εργάστηκαν μανιωδώς υπέρ του υποψήφιου του ΑΚΕΛ, όταν έμειναν μόνο δύο υποψήφιοι, με κριτήριο το κομματικό ή ατομικό συμφέρον. Ήταν εκείνοι που στις μέρες πριν τις προεδρικές, εκφράζονταν με μένος εναντίον του υποψήφιου που προερχόταν για χρόνια από το κόμμα τους, προλειαίνοντας την συμπόρευση με το ΑΚΕΛ για να «τιμωρηθεί ο αποστάτης». Εν ολίγοις, υπεράνω όλων ήταν το κομματικό ή ατομικό συμφέρον. Ανάμεσα τους και κορυφαία στελέχη του ΔΗΣΥ τα οποία ήταν σε συνεννόηση τότε να έχουν την στήριξη του ΑΚΕΛ ως υποψήφιοι και τώρα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή ως εκπρόσωποι της …συναγερμικής «εθνικοφροσύνης». Από την άλλη, στο ΑΚΕΛ αναζητούν τον υποψήφιο για τις προεδρικές και αμφισβητούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για τις προθέσεις του για λύση». Φυσικά, κι ο Ερντογάν «θέλει λύση» και συνεπώς, δεν αρκεί να λες «θέλω λύση» αλλά τι είδους λύση στο πολιτικό πλαίσιο. Για όσους θέλουν να ανατρέψουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει και αναγνωρίζεται με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατ’ επέκταση, υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο καθώς και ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά θέματα ασφάλειας και κατοχικού στρατού, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κ.ά.

Αντί λοιπόν να στηρίξουν τον Πρόεδρο στην μάχη για την Κύπρο, κορυφαία κομματικά στελέχη τον υπονομεύουν γιατί έτσι εξυπηρετείται το ατομικό ή κομματικό τους συμφέρον. Έτσι, διοχετεύουν παρασκηνιακά στους ξένους και μέσω διαφόρων εξαρτώμενων ΜΚΟ ότι ο Πρόεδρος δεν έχει προτεραιότητα την λύση στο Κυπριακό, ότι οι Ελληνοκύπριοι βολεύονται και άλλα αισχρά κι αδιανόητα, ενώ εσωτερικά εμφανίζονται ότι δήθεν τον στηρίζουν.

Τους επόμενους μήνες θα αρχίσουν οι πιέσεις στο παρασκήνιο προς την Κύπρο. Ένας ενδυναμωμένος Πρόεδρος, είναι πιο κατάλληλος να δώσει την μάχη της Κύπρου, αξιοποιώντας κάθε πολιτικό εργαλείο όπως το βέτο απέναντι σε εκβιασμούς. Κι επειδή για τα εν λόγω κορυφαία κομματικά στελέχη προέχουν άλλα συμφέροντα και όχι η πατρίδα, η ευθύνη ανήκει στους σκεπτόμενους πολίτες, είτε παραδοσιακούς ψηφοφόρους κομμάτων, είτε ανένταχτους και σκεπτόμενους, να δείξουν την αποστροφή τους προς τέτοιες κομματικές τακτικές. Αυτό χρειάζεται η Κύπρος.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D