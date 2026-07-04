Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται από τον περασμένο Νοέμβριο, το «Σχέδιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για την Αντιμετώπιση της Υπογεννητικότητας», με στόχο την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα την αύξηση των γεννήσεων τρίτου και επόμενων παιδιών.

Η εξαγγελία και υλοποίηση του Σχεδίου συνδέθηκε με την ευαισθησία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Γεωργίου ν’ αναχαιτιστεί η απειλή της δραματικής αλλοίωσης της δημογραφικής σύνθεσης και του χαρακτήρα του νησιού και δη του Ελληνορθόδοξου στοιχείου του. Άλλωστε, τα στοιχεία είναι τόσο ξεκάθαρα για την ανάληψη μιας τέτοιας τολμηρής πρωτοβουλίας, αφού σύμφωνα με αυτά, ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται σταθερά πολύ πιο κάτω από το όριο της αναπλήρωσης (περίπου στο 1,4), ενώ ο πληθυσμός γερνά με ραγδαίους ρυθμούς, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητα του κοινωνικού συστήματος και κυρίως την εθνική μας υπόσταση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χριστάκη Ευσταθίου, το ενδιαφέρον για το όλο σχέδιο είναι συνεχές και αδιάπτωτο και εξελίσσεται σύμφωνα με τις πρόνοιες και την αρχική δόμησή του. Προκαλεί, μάλιστα, ιδιαίτερη ικανοποίηση η διαπίστωση ότι η υλοποίηση του παίρνει σάρκα και οστά με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι απρόσκοπτη και στις περιπτώσεις που χρήζουν οποιασδήποτε βοήθειας-στήριξης η ανταπόκριση είναι άμεση για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Οικονομική χορηγία

Το σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και προβλέπει οικονομική στήριξη σε διάφορα στάδια της ζωής του παιδιού. Οι γονείς/ κηδεμόνες που θα υποβάλουν αίτηση και η αίτησή τους θα εγκριθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου, θα λαμβάνουν για λογαριασμό των δικαιούχων παιδιών, τα εξής εφάπαξ ποσά: €1.500 κατά τη βάπτιση από ορθόδοξη εκκλησία, €1.000 κατά την ημέρα εγγραφής του στο Δημοτικό Σχολείο, €1.000 κατά την εγγραφή στο Γυμνάσιο και €1.000 κατά την εγγραφή στο Λύκειο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 30 ημέρων από την ημέρα βάπτισης ή εγγραφής του παιδιού στο σχολείο, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Πασχαλινό και Χριστουγεννιάτικο Κουπόνι

Παράλληλα, μέχρι την ηλικία των 18 ετών θα παραχωρούνται κουπόνια για αγορά τροφίμων ή και ειδών πρώτης ανάγκης αξίας €100 για τα Χριστούγεννα κάθε 20η Δεκεμβρίου και €100 για το Πάσχα κάθε Μεγάλη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, ο ετήσιος προϋπολογισμός του σχεδίου για την περίοδο 2025-2029 αναμένεται να κυμανθεί από €1,8 εκατ. έως €2,8 εκατ., με πρόβλεψη σημαντικής αύξησης των δαπανών τα επόμενα χρόνια εφόσον οι συνθήκες και τα δεδομένα το ευνοούν. Σημαντική κρίνεται η παράμετρος της δυνατότητας επαναξιολόγησης της πορείας του Σχεδίου σε προβλεπόμενους χρονικούς ορίζοντες με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωσή του.

Κριτήρια και δικαιούχοι

Δικαιούχοι γονείς θεωρούνται γονείς εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας κατέχει την κυπριακή ταυτότητα και έχουν παντρευτεί με ορθόδοξο χριστιανικό γάμο σε ορθόδοξη εκκλησία, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου τους.

Δικαιούχος (παιδί) θεωρείται το παιδί που έχει ημερομηνία γεννήσεων χρονολογικά μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, από δικαιούχους γονείς και είναι, κατά σειρά γέννησης το τρίτο και άνω παιδί της οικογένειας. Οι γονείς στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο των πιστοποιητικών γέννησης του πρώτου και του δεύτερου, κατά σειρά γέννησης, παιδιών τους. Επίσης, επισυνάπτουν το πιστοποιητικό γέννησης του δικαιούχου παιδιού.

Κηδεμόνας είναι το άτομο το οποίο φέρει τη γονική μέριμνα δικαιούχου ή/ και που ασκεί τη γονική μέριμνα βάσει δικαστική απόφασης.

Σύμφωνα με τα κριτήρια, πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο των πιστοποιητικών βάπτισης.

Η οικογένεια να έχει ως τόπο μόνιμης διαμονής την Κύπρο, επισυνάπτοντας αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (utility bill) των τελευταίων τριών μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι οι γονείς κατά την είσπραξη της πρώτης δόσης της οικονομικής χορηγίας πρέπει να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το πιστοποιητικό βαπτίσεως του δικαιούχου παιδιού από την ορθόδοξη εκκλησία στην οποία το έχουν βαπτίσει και στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί το ποσό (IBAN).

Για τη λήψη των ετήσιων Πασχαλινών και Χριστουγεννιάτικων κουπονιών οι γονείς πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά, κάθε φορά, δεόντως υπογεγραμμένο και πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο το Ειδικό Έντυπο ΙΑΚ 1 μαζί με αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας των τελευταίων τριών μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί.

Περαιτέρω, για την είσπραξη της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης δόσης της οικονομικής χορηγίας οι γονείς πρέπει να επισυνάπτουν αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής του παιδιού στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, αντίστοιχα, αντίγραφο βεβαίωσης από τον προϊστάμενο ιερέα της εκκλησιαστικής ενορίας στην οποία διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο η οικογένεια, αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας των τελευταίων τριών μηνών και στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθούν τα ποσά.

Τονίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων, καθώς και η επισύναψη όλων των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα epidomateknou.iak.org.cy.

Οι αιτήσεις καταχωρούνται αυτόματα και οι γονείς/ κηδεμόνες θα λαμβάνουν ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος θα τους κοινοποιείται αυτόματα, είτε με τηλεφωνικό μήνυμα (SMS), είτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email), οποιοδήποτε από τα δύο θα επιλέξουν ως μέσο επικοινωνίας κατά την υποβολή της αίτησης.

Αφού διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι πλήρης, τότε θα αποσταλεί μέσω του επιλεγμένου τρόπου επικοινωνίας, μήνυμα με το οποίο θα ζητείται η επιβεβαίωση των στοιχείων του IBAN στον οποίο θα κατατεθεί η πρώτη δόση της οικονομικής χορηγίας.

Για την παραχώρηση κουπονιών οι γονείς θα ενημερώνονται μέσω της πλατφόρμας για την ημέρα και ώρα παραλαβής τους.

Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γονείς που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιθυμούν να ενημερωθούν πως μπορούν να υποβάλουν αίτηση, τότε θα μπορούν να αποτείνονται τηλεφωνικά στον αριθμό 22554678, κάθε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή (εκτός αργιών) μεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00.

Στόχος η ενίσχυση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού

Το σχέδιο παρουσιάζεται ως παρέμβαση για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και την ενίσχυση του δημογραφικού δυναμικού της χώρας, με ιδιαίτερη στόχευση στις οικογένειες του ελληνορθόδοξου πληθυσμού της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, τα τελευταία χρόνια οι συνολικές γεννήσεις από μη Κύπριους γονείς αυξάνονται δυσανάλογα σε σύγκριση με τις συνολικές γεννήσεις παιδιών από Κύπριους γονείς. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι όσο η σειρά γέννηση παιδιών ανεβαίνει δηλαδή από το τρίτο στο τέταρτο κ.ο.κ., η σχέση του ποσοστού των γεννήσεων από Κύπριους γονείς και μη Κύπριους γονείς, καταλήγει δυσανάλογη υπέρ των γεννήσεων από μη Κύπριους γονείς.

Συνεπώς, αν δεν ληφθούν μέτρα, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, η σχέση αυτή και η τάση των γεννήσεων δεν αλλάξει, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, το σύνολο των παιδιών που θα διαβιούν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου θα συνεχίσει να αλλοιώνεται από την συνεχή αύξηση του αριθμού των παιδιών που αποκτούνται από μη Κύπριους γονείς.

Την ίδια ώρα, τονίζεται πως η Τουρκία στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου συστηματικά και μεθοδικά δημιουργεί δημογραφικά τετελεσμένα τα οποία έχουν ήδη αλλοιώσει σημαντικά την εικόνα του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου, γεγονός που οδηγεί το ορθόδοξο ελληνικό στοιχείο στην Κύπρο σε μελλοντικές περιπέτειες.

Το σχέδιο της Αρχιεπισκοπής στοχεύει στην ανατροπή των σημερινών δημογραφικών δεδομένων με την ενίσχυση του ορθόδοξου ελληνικού πληθυσμού στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2029.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.epidomateknou.iak.org.cy/