Το Υπουργικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε στους μοναχούς της Μονής Οσίου Αββακούμ ότι δεν ανταλλάζει χαλίτικο (το οποίο καταπάτησαν τοποθετώντας και λυόμενα) με δική τους γη και εκείνοι αντιδρώντας, φέρονται να άφησαν να νοηθεί ότι είναι δυνατόν να δημιουργήσουν πρόβλημα κλείνοντας το δρόμο που οδηγεί από το Λυθροδόντα στον Μαχαιρά, τμήμα του οποίου εμπίπτει σε δικό τους ακίνητο.

Βεβαίως, κάποιοι θεωρούν ότι οι μοναχοί μπλοφάρουν και ότι έβαλαν στο τραπέζι το θέμα του δρόμου προκειμένου να ασκήσουν πίεση, αλλά ουδείς γνωρίζει πώς θα δράσουν αν τελικά η κυβέρνηση εμμείνει στην αρνητική της απόφαση.

Υπό κανονικές συνθήκες, ύστερα από την απόρριψη της αίτησης για ανταλλαγή του κρατικού τεμαχίου με γη των μοναχών, έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες κατεδάφισης των παράνομων υποστατικών που έχουν ανεγερθεί στο εν λόγω τεμάχιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έγινε οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση και όταν πήγαμε επιτόπου την περασμένη Τετάρτη, τίποτε δεν οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι έχουν ληφθεί μέτρα προς άρση της παρανομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το χαλίτικο είναι έκτασης 35 δεκαρίων, αν και οι μοναχοί φέρεται να διεκδικούν μόνο ένα τμήμα του, στο οποίο έχουν εγκαταστήσει τέσσερα λυόμενα και μία παράγκα.

Οι μοναχοί έθεσαν το θέμα και ενώπιον του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα, του οποίου ζήτησαν τη στήριξη στην προσπάθεια τους να πείσουν την κυβέρνηση να συγκατανεύσει στην ανταλλαγή.

Η κοινοτάρχης Λυθροδόντα κ. Ολβία Χριστοφόρου ανέφερε στον «Φ», πως προφανώς η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν ικανοποίησε τους μοναχούς, γι’ αυτό έστειλαν νέα επιστολή στο κοινοτικό συμβούλιο στην οποία γίνεται αναφορά και σε οριοθέτηση του τεμαχίου τους. Με βάση την επιστολή, από τμήμα του τεμαχίου (των μοναχών) διέρχεται δρόμος, αφήνοντας να νοηθεί πως αν αξιοποιήσουν το τεμάχιο τους στο συγκεκριμένο σημείο, τότε προφανώς ο δρόμος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται. Σημειώνεται, ότι ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί από το Λυθροδόντα στον Μαχαιρά.

Η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε και έτσι παραμένει η εκκρεμότητα, χωρίς οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές (κυβέρνηση και μοναχοί) να φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από τη θέση της.

Στο μεταξύ, κάποια από τα υποστατικά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γλυκών τα οποία πωλούνται υπό την επωνυμία «Το Γλυτζυστικόν». Όπως μας ελέχθη, σε κάποια από τα προκατασκευασμένα υποστατικά οι μοναχοί κατασκευάζουν πολλών ειδών γλυκά και φτιάχνουν και παστίτσια για γάμους. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι δουλειές της επιχείρησης αυξάνονται.

Σημειώνεται, πως οι μοναχοί είχαν παρουσιαστεί ενώπιον του κοινοτικού συμβουλίου και ως επενδυτές. Αν και στην αρχή είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι θα επένδυαν στην κοινότητα €3 εκατ., τελικά το ύψος του ποσού δεν επιβεβαιώνεται.

Η πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, ερωτηθείσα σχετικά από τον «Φ», ανέφερε, πως οι μοναχοί δεν έκαναν αναφορά σε επένδυση €3 εκατ. αλλά είπαν πως σκοπεύουν να κάνουν μεγάλη επένδυση. Οι μοναχοί είχαν αναφέρει ενώπιον του κοινοτικού συμβουλίου ότι προτίθενται να ανεγείρουν κτήριο, το οποίο προορίζουν να φιλοξενήσει παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κάποια προβλήματα υγείας και ότι αυτό θα είναι κάτι ανάλογο με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

Βεβαίως, μέχρι στιγμής ούτε σχέδια υπέβαλαν ούτε και επανήλθαν στο θέμα. Κάποιοι στην κοινότητα θεωρούν πως επρόκειτο για πυροτέχνημα κρότου λάμψης, προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα τους για ανταλλαγή δύο τεμαχίων τους με τη χαλίτικη γη την οποία φέρονται να καταπάτησαν.

Σημειώνεται, πως -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- οι μοναχοί επιδιώκουν να κατασκευάσουν και αρχονταρίκι, όπου θα δέχονται και κόσμο.

Ενώπιον του κοινοτικού συμβουλίου είχε υποβληθεί καταγγελία και για παράνομη λειτουργία υποστατικών καθώς και για λειτουργία ζαχαροπλαστείου χωρίς άδεια. Ως εκ τούτου, το συμβούλιο καθηκόντως υπέβαλε καταγγελία στο Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Πολεοδομίας. Οι μοναχοί παρουσίασαν άδεια από το Υγειονομείο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος από την πλευρά του, θεωρεί πως το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά κυρίως την πολιτεία και όχι την Εκκλησία, η οποία ενδιαφέρεται για τυχόν άλλα μαγειρέματα των μοναχών, τα οποία δεν έχουν σχέση με γλυκά.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», την Εκκλησία απασχολεί κατά πόσον οι μοναχοί, οι οποίοι έχουν καθαιρεθεί, εξακολουθούν να λειτουργούν αγνοώντας τις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου.

Ο «Φ» έγραψε επίσης, πως αν παρουσιαστούν αποδείξεις, τότε θα εξεταστεί αποσχηματισμός ή και αφορισμός τους. Πάντως, όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή, διαπιστώσαμε ότι έχει ανεγερθεί και μικρό εκκλησάκι ενώ τοποθετήθηκε και ένα υποτυπώδες καμπαναριό.