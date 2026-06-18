Με την παροχή διευκρινίσεων επί των ενστάσεων της υπεράσπισης αναφορικά με φωτογραφικό υλικό και τεκμήρια που συγκέντρωσε η κατηγορούσα αρχή συνεχίστηκε την Πέμπτη η εκδίκαση της υπόθεσης για το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Το δικαστήριο όρισε την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ. για σκοπούς ανακοίνωσης της απόφασης επί του αιτήματος διεξαγωγής δίκης εντός δίκης σχετικά με τεκμήρια.

Η διαδικασία συνδέεται με ένσταση που είχε εγερθεί από την υπεράσπιση, όταν η κατηγορούσα αρχή επιχείρησε να παρουσιάσει φωτογραφίες μέσω του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας, αστυφύλακα ο οποίος είχε φωτογραφίσει αντικείμενα και χρηματικά ποσά στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων της υπόθεσης.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο η υπεράσπιση παρέθεσε αριθμούς από φωτογραφίες αντικειμένων που αποτελούν, όπως υποστήριξε, προϊόν παράνομης εισόδου σε κατοικία, προσθέτοντας ότι δεν θα φέρει ένσταση στο πλαίσιο δίκης εντός δίκης για όσες εξ αυτών δεν σχετίζονται με τις κατηγορίες.

Ο Κωστής Ευσταθίου, συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, μοναχού Νεκταρίου, ανέφερε ότι ο κατάλογος των τεκμηρίων παραμένει ως είχαν υποδείξει, με τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας αρχής, Βασίλη Μπίσσα, να προτείνει να καταχωρηθεί στο δικαστήριο ο κατάλογος για διευκόλυνση της παρακολούθησης της διαδικασίας έντασης από το δικαστήριο, πρόταση με την οποία συμφώνησε ο κ. Ευσταθίου.

Ο κ. Ευσταθίου υπέδειξε επίσης στοιχεία του καταλόγου τεκμηρίων ως προς τα οποία υπάρχει ένσταση εκ μέρους της υπεράσπισης. Έκανε λόγο για παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων ως είχε εξηγηθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο, προσθέτοντας ότι πολλά τεκμήρια δεν περιλαμβάνονται στην ένσταση, ωστόσο πιθανότατα να τεθεί ζήτημα μη σχετικότητας εφόσον καταχωρηθούν από την κατηγορούσα αρχή.

Ο κ. Ευστάθιος Ευσταθίου είπε ότι τα ίδια ισχύουν για τον πελάτη του, δεύτερο κατηγορούμενο, μοναχό Πορφύριο.

Η κατηγορούσα αρχή ανέφερε ότι το ζήτημα αποδεκτότητας τεκμηρίων για να εξεταστεί σε δίκη εντός δίκης θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το τεκμήριο 1, ο κ. Μπίσσας είπε ότι είχε αναφερθεί ότι το χρηματικό ποσό είχε εντοπιστεί στην κατοικία της μητέρας του κατηγορούμενου 1, σε κανένα στάδιο ωστόσο δεν αναφέρθηκε ότι σε αυτήν την κατοικία διέμενε ο κατηγορούμενος 1 ή 2, κατά συνέπεια διερωτήθηκε πώς παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμα για την κατοικία κατηγορούμενου προσώπου, προσθέτοντας ότι αν υπάρχει ζήτημα παραβίασης δικαιώματος κατοικίας τρίτου προσώπου δεν αποτελεί αντικείμενο δίκης εντός δίκης.

Για τα τεκμήρια 71-85 και 88, είπε ότι τα τεκμήρια 71 ως 75 ελήφθησαν στις 14/5/24, δηλαδή μετά τις 5/3/24 όταν έγινε ο ισχυρισμός για παράνομη είσοδο και παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα τα τεκμήρια 76-79 στις 20/5/24, τα τεκμήρια 80-85 ελήφθησαν στις 21/5/24, ενώ το τεκμήριο 88 ελήφθη στις 10/3/2024 και δεν ήταν καν από την Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, αλλά την Μητρόπολη Ταμασού.

Για το τεκμήριο 2, είπε ότι ελήφθη στις 7/5/24, μετά την ισχυριζόμενη είσοδο στη Μονή, ενώ βρισκόταν εντός χρηματοκιβωτίου στην οικία της μητέρας του κατηγορούμενου 1.

«Θέση μας είναι ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη εντός δίκης για τα τεκμήρια 1-2 καθώς δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης δικαιώματος των κατηγορουμένων καθώς ελήφθησαν από χώρο όπου δεν διέμεναν οι κατηγορούμενοι», σημείωσε.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου υπέδειξε ότι το τεκμήριο 2 ελήφθη από το γραφείο του κατηγορούμενου 1, ενώ διατύπωσε προβληματισμό αν υπάρχει κοινή άποψη μεταξύ των δύο πλευρών ως προς τις περιστάσεις λήψης των αντικειμένων.

Ο κ. Ευσταθίου επιβεβαίωσε ότι το τεκμήριο 2 ελήφθη από χρηματοκιβώτιο στην οικία της Φ.Ζ., με τον κ. Μπίσσα να επαναλαμβάνει τους λόγους της ένστασής του για το τεκμήριο 2, καθώς και για τα τεκμήρια 71-85 και 88.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι ναι μεν τα τεκμήρια ελήφθησαν μεταγενέστερα, διευκρίνισε εντούτοις ότι η δίκη εντός δίκης αφορά και το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν αποχωρήσει οικειοθελώς από την κατοικία τους, αλλά ωθήθηκαν με τη βία εκτός αυτής από 15 κουκουλοφόρους, οι οποίοι στη συνέχεια άλλαξαν και τις κλειδαριές.

Ο κ. Μπίσσας υπέβαλε το ερώτημα αν η θέση της υπεράσπισης είναι κατά πόσο διέμεναν στη μονή μετά τις 5/3/2024 ή ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνθηκαν, με τον κ. Ευσταθίου να σημειώνει ότι η κατοικία ενός προσώπου δεν χάνεται αν κάποιος εξαναγκάζεται να αποχωρήσει και για αυτό προστατεύεται το άσυλο της κατοικίας και όχι το κτίσμα.

Ο κ. Μπίσσας διευκρίνισε ότι η θέση της κατηγορούσας αρχής είναι ότι η κατοικία κατηγορουμένων 1 και 2 περιορίζεται στα κελιά όπου διέμεναν και όχι σε ολόκληρη τη μονή. Παράπεμψε δε στα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από τα κελί 4 όπου, όπως είπε, διέμενε άλλο πρόσωπο, επομένως και σε αυτή την περίπτωση, όπως υποστήριξε, δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Σημείωσε επίσης ότι κανένα τεκμήριο δεν λήφθηκε από περιορισμένους χώρους δωματίου/ κελιά των κατηγορούμενων 1 και 2, αλλά από κοινόχρηστους χώρους της μονής.

Παρέπεμψε ακόμη σε πρωτόδικη απόφαση του 2017, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος αθωώθηκε για αδίκημα διάρρηξης κατοικίας εφόσον το δικαστήριο έκρινε ότι το υποστατικό όπου εισήλθε δεν αποτελούσε κατοικία, υποστηρίζοντας ότι και στη συγκεκριμένη υπόθεση οι κατηγορούμενοι δεν διέμεναν στη μονή.

Ο κ. Ευσταθίου επικαλέστηκε το άρθρο 27 της ποινικής δικονομίας περί εντάλματος έρευνας, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά στο κατά πόσο ο κατηγορούμενος 1 διέμενε στην κατοικία της μητέρας του αλλά αν υπήρχαν αντικείμενα που σχετίζονται με τη διάπραξη αδικήματος, προσθέτοντας πως ό,τι έγινε από τις 5/3 και μεταγενέστερα δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί.

Καταχωρήθηκαν ακολούθως στο δικαστήριο δύο δέσμες φωτογραφιών για σκοπούς εξέτασης της εισήγησης της υπεράσπισης για διεξαγωγή δίκης εντός δίκης.

Το δικαστήριο όρισε την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ. για σκοπούς ανακοίνωσης της απόφασης επί του αιτήματος διεξαγωγής δίκης εντός δίκης και τις 6, 8, 13 και 15 Ιουλίου, ώρα 9.30 π.μ., για τη συνέχιση της διαδικασίας, με τους όρους παρουσίας των κατηγορουμένου να παραμένουν οι ίδιοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

ΚΥΠΕ