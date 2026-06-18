Δύσκολες θα είναι, όπως φαίνεται, οι συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής, εξαιτίας των αντιπαραθέσεων και της διάστασης απόψεων για πολλά θέματα. Κάτι που φάνηκε από τις πρώτες συνεδρίες του Νομοθετικού Σώματος. Χθες, μεγάλο μέρος της συνεδρίας της Ολομέλειας που συνήλθε εκτάκτως με βασικό θέμα την ανακοίνωση των προεδριών και τις συνθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αναλώθηκε σε διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία οδήγησαν σε αντιπαραθέσεις. Εάν για τέτοια θέματα υπάρχουν τόσες αντιπαραθέσεις αναλογιστείτε τι θα γίνει όταν συζητούνται σοβαρά θέματα στην Ολομέλεια. Όπως φαίνεται, οι συνεδρίες των επιτροπών και της Ολομέλειας θα είναι ατέλειωτες. Θα είναι καλό να μπει μια τάξη από την αρχή αλλιώς θα μένει εκτεθειμένη η Βουλή.

Ε.ΠΑ