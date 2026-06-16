Μπορεί τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το βαρύ πρόγραμμα και η παρουσία κορυφαίων διεθνών ηγετών να δίνουν στη σύνοδο της G7 έναν ιδιαίτερα επίσημο χαρακτήρα, ωστόσο το κλίμα στα παρασκήνια φαίνεται πως είναι σαφώς πιο χαλαρό.

Οι εικόνες και οι στιγμές πίσω από τις επίσημες συναντήσεις περιλαμβάνουν τον Εμανουέλ Μακρόν σε ρόλο… DJ, άβολες χειραψίες και ποδοσφαιρικές φανέλες, στοιχεία που δείχνουν την πιο ανεπίσημη πλευρά μιας συνόδου υψηλής διπλωματικής σημασίας.

Η μακριά χειραψία του Ντόναλν Τραμπ στη Μπριζίτ Μακρόν συζητήθηκε κατά την άφιξη των ηγετών το απόγευμα της Δευτέρας.

A very long handshake between Trump and Brigitte Macron. pic.twitter.com/uabb6Rpug0 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος κρατούσε το χέρι της συζύγου του Γάλλου προέδρου για 13 δευτερόλεπτα. Την αποκάλεσε «γλυκιά μου», εκείνη του ευχήθηκε για τα 80ά γενέθλια του μία ημέρα πιο πριν, μας λένε οι ειδικοί στη ανάγνωση των χειλιών.

Ο Τραμπ έλαβε και δώρο από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, η οποία έφερε το όνομά του και τον αριθμό 47 επειδή είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πριν από τη σύνοδο, τα μικρόφωνα έπιασαν τον Ζελέσκι να σχολιάζει ότι ο Τραμπ έρχεται με το ελικόπτερο στο Εβιάν. Όπως συνήθως συμβαίνει, τρία πανομοιότυπα ελικόπτερα πέταξαν για λόγους ασφαλείας – ο Τραμπ επέβαινε σε ένα από αυτά.

Τουλάχιστον ο Ζελένσκι έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Μακρόν.

Φαίνεται όμως ότι ο Εμανουέλ Μακρόν κρύβει μέσα του έναν dj και τώρα τελευταία το δείχνει όλο και πιο συχνά.

Τα βιντεάκια που ανέβασε στο Instagram με την υποδοχή των ηγετών έχουν μια ξεχωριστή μουσική επένδυση από τη χώρα του κάθε ηγέτη.

Υποδέχτηκε τον Τραμπ με το «Love is a Long Road» του Τομ Πέτι…

…την Τζόρτζια Μελόνι με το «Felicita του Αλ Μπάνο και της Ρομίνα Πάουερ.

…τον Φρίντριχ Μερτς με το Lieblingsmensch της Namika,

… την Σανάε Τακαΐτσι με το «Arigato» των Nxnja Beats.

…τον Μαρκ Κάρνεϊ με το «J’irai où tu iras» της Σελίν Ντιόν

… τον Κιρ Στάρμερ με το «The World is Not Enough» ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από τις ταινίες με το Τζέιμς Μποντ

…την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα με τον «Ύμνο της Χαράς» από την Ενάτη του Μπετόβεν, ο ανεπίσημος ύμνος της ΕΕ.

Οι επιλογές δεν σταματούν ούτε για τους ηγέτες που κλήθηκαν για τη διευρυμένη σύνοδο, όπως ο Βραζιλιάνος Λούλα ντα Σίλβα μέχρι τους BTS για τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.

protothema.gr