Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα την κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος είχε μικρό εστιακό βάθος, εντοπίστηκε νοτιοανατολικά του Παλού, μιας πόλης περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσας της επαρχίας Κεντρικό Σουλαουέσι.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Παλού και στο γειτονικό Σίγκι, αλλά δεν υπήρξε απειλή για τσουνάμι, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).

🇮🇩 OMG! Huge cracks have opened up on Palu–Napu road after a M6.7 earthquake hit central Sulawesi, Indonesia this morning 👀👀 pic.twitter.com/gILxc3Yx8o — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 16, 2026

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Σίγκι, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Παλού, ενώ περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο Αμπντούλ Μαχάρι, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Δεκάδες σπίτια σε Παλού, Σίγκι και Παρίγκι Μουτόνγκ έχουν υποστεί ζημιές, όπως επίσης γέφυρες, διοικητικά κτίρια και ένα ξενοδοχείο, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μια κάτοικος του Παλού περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τη στιγμή του σεισμού: «Ξαφνικά, τρανταχτήκαμε και όλο το σπίτι φάνηκε να τρέμει. Η στέγη έτριζε σαν να επρόκειτο να καταρρεύσει».

Intense scenes as a magnitude 6.9 earthquake strikes near Palu, Central Sulawesi, Indonesia today.. pic.twitter.com/Qj57hfXZAY June 16, 2026

«Έτρεξα να πάρω όλα τα παιδιά και να φύγουμε. Παρόλο που ήμασταν αποπροσανατολισμένοι για μια στιγμή, καταφέραμε να βγούμε έξω», συμπλήρωσε η 42χρονη μητέρα.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Το 2018, περίπου 2.200 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στο Παλού εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών που ακολουθήθηκε από τσουνάμι.

protothema.gr