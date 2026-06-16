Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε συνδυασμένη δημόσια και διεθνή προσφορά νέων μετοχών, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 530 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η διαδικασία αφορά έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ανώτατη τιμή διάθεσης έως 4,17 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση από επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός της αύξησης κεφαλαίου

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του στρατηγικού σχεδίου της ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2026–2029 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας, καθώς και στην υποστήριξη της συμμετοχής της σε επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου.

Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην έκδοση διατηρώντας ποσοστό τουλάχιστον 51,12% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ έχει επίσης αναλάβει να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές, διασφαλίζοντας ελάχιστα καθαρά έσοδα 510 εκατ. ευρώ.

Δομή της προσφοράς και διεθνές ενδιαφέρον

Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Διεθνούς Προσφοράς, με τη μεγάλη πλειονότητα (85%) να κατευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό.

Στη συναλλαγή συμμετέχει και ο επενδυτικός όμιλος Capital Group ως cornerstone investor, με δέσμευση για επένδυση έως 70 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.

Τράπεζες και διαδικασία βιβλίου προσφορών

Κορυφαίες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες έχουν αναλάβει τον ρόλο συντονιστών και διαχειριστών της έκδοσης, ενώ η διαδικασία βιβλίου προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου 2026.

Η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των μετοχών θα καθοριστούν βάσει της ζήτησης από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Κατανομή και συμμετοχή επενδυτών

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ η κατανομή θα γίνει με κριτήρια τη ζήτηση, τη συμπεριφορά και τη στρατηγική συμμετοχή των επενδυτών.