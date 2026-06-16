Ακόμα και ένα μόνο προϊόν -αξίας, για σκοπούς παραδείγματος, ενός ευρώ- να παραγγείλει ένας Ευρωπαίος πολίτης από τις πασίγνωστες κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu, από τη 1η Ιουλίου και μετά, θα πληρώσει €4.

Και αυτό γιατί από την 1η Ιουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή ο προσωρινός ευρωπαϊκός δασμός €3 ανά είδος εμπορεύματος σε κάθε δέμα αξίας μέχρι €150 για προϊόντα από τρίτες χώρες -και κυρίως από την Ασία- που θα εισέρχονται στην Ευρώπη. Για δέματα άνω των 150 ευρώ ισχύουν ήδη δασμολογικές επιβαρύνσεις.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, όλα τα δέματα αξίας μέχρι €150 από τρίτες χώρες φτάνουν στην Κύπρο και στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς δασμολογική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει ότι προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η μόνη επιπρόσθετη επιβάρυνση που πληρώνουν σήμερα οι καταναλωτές για αγορές μέχρι €150 από πλατφόρμες τρίτων κρατών είναι ο ΦΠΑ.

Πολλές καταγγελίες

Στην Ευρώπη έγιναν πολλές καταγγελίες ότι επιχειρηματίες έκαναν μαζικές αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες -όπως και από κάποιες άλλες- μέχρι €150, σπάζοντάς τις σε δέματα των 140-150 ευρώ- χωρίς να καταβάλλουν ούτε σεντ φορολογία, σε αντίθεση με άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι έφεραν στην ευρωπαϊκή αγορά τα ίδια προϊόντα μέσω της κανονικής διαδικασίας, με μία παραγγελία, με αποτέλεσμα να πληρώνουν φορολογίες.

Επηρεάζονται και άλλοι

Το μέτρο του προσωρινού δασμού των 3 ευρώ ανά είδος στοχεύει κυρίως τις απευθείας αποστολές μικρών δεμάτων αξίας μέχρι €150 από την Κίνα, μέσω των δημοφιλών ανά το παγκόσμιο πλατφόρμων Shein, Temu και AliExpress (ανήκει στον κινεζικό κολοσσό Alibaba). Οι δύο πρώτες είναι εταιρείες κινεζικών συμφερόντων, οι έδρες των οποίων βρίσκονται στη Σιγκαπούρη και στη Βοστώνη των ΗΠΑ, αντίστοιχα. Η AliExpress είναι διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής πώλησης, με έδρα την Κίνα και λειτουργεί αποκλειστικά ως ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τι γίνεται με ΗΠΑ και Αγγλία

Είναι πιθανό, όμως, ο προσωρινός δασμός των €3 ανά είδος να επιβάλλεται και κατά την αγορά προϊόντων από εταιρείες ή πλατφόρμες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς πρόκειται επίσης για τρίτες χώρες. Με αυτό το σκεπτικό, πιθανό και οι αγορές από την Amazon να επηρεαστούν από τον προσωρινό δασμό των €3 ανά είδος, ωστόσο, σε λιγότερο βαθμό, καθώς μεγάλο μέρος των πωλήσεων προς την Κύπρο και άλλους εταίρους στην Ένωση προέρχεται από αποθήκες ή παραγωγούς εντός της ΕΕ.

Παρόλο που η απόφαση της Κομισιόν αφορά «μικροδέματα» από τρίτες χώρες, δεν ξεκαθαρίζει εάν το μέτρο (προσωρινός δασμός) θα αγγίζει επίσης αμερικανικούς και βρετανικούς ομίλους, όπως είναι τα eBay, Walmart Marketplace, ASOS, OnBuy, κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι όμιλοι διαφοροποιούνται από τις πλατφόρμες χαμηλού κόστους με έδρα ή επιχειρησιακή βάση στην Ασία.

Το Τμήμα Τελωνείων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την επιβολή προσωρινού δασμού €3 ανά είδος για τις ηλεκτρονικές αγορές έως €150 εκτός ΕΕ. Η πώληση, σημειώνεται, θα πρέπει να πραγματοποιείται από πωλητή εγγεγραμμένο στο καθεστώς IOSS (Shein και Temu είναι συνδεδεμένες με το IOSS, στο οποίο καταβάλλεται και το ΦΠΑ).

Το μέτρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων Γιώργο Κωνσταντίνου, θα είναι σε εφαρμογή μέχρι το 2028. Μιλώντας στον «Φ», σημείωσε πως τότε θα λειτουργήσει ο νέος τελωνειακός Κόμβος Δεδομένων της Ένωσης, οπόταν και θα επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής δασμού.

Παραδείγματα χρέωσης

Ο «Φ» προσπάθησε να κωδικοποιήσει σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ και πώς θα εφαρμόζεται για τα δέματα με χρέωση μέχρι €150. Επίσης, τι θα ισχύει στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών πλατφόρμων από την Κίνα που έχουν αποθήκες στην Ευρώπη.

– Εάν ένα πακέτο (δέμα) από το Shein ή το Temu ή άλλη πλατφόρμα της ίδιας κατηγορίας περιλαμβάνει δέκα διαφορετικά είδη, όπως είναι πχ ένα παντελόνι, δύο ζευγάρια παπούτσια, εσώρουχα, πιτζάμες, μπλούζες, αξεσουάρ μαλλιών, βραχιόλια, μπουφάν, μαγιό και παντόφλες, με τον αρχικό λογαριασμό να είναι €150, ο καταναλωτής από την 1η Ιουλίου θα πληρώσει €180, ενώ σε αυτό το ποσό θα προστεθεί και ο ΦΠΑ. Δηλαδή, θα χρεωθεί με έκτακτο δασμό 30 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος που παρήγγειλε.

– Επίσης, εάν κάποιος προμηθευτεί πχ από το Temu εργαλεία, είδη κουζίνας, είδη προικός και ένα ζευγάρι παπούτσια, με τον αρχικό λογαριασμό να φτάνει πχ τα €100, με τον προσωρινό δασμό ο λογαριασμός θα φτάσει τα €112. Δηλαδή, τέσσερα είδη προϊόντων, επί 3 ευρώ το κάθε ένα.

– Στην περίπτωση, όμως, που ένας καταναλωτής αγοράσει 20 μπλούζες, με αρχική τιμή χρέωσης €120, ο προσωρινός δασμός θα είναι 3 ευρώ και ο τελικός λογαριασμός του θα αυξηθεί μόλις στα €123, επειδή παρήγγειλε μόνο ένα είδος.

– Εάν ο καταναλωτής αγοράσει, από το Temu για παράδειγμα, 50 ποτήρια στην τιμή των €80, με την προσθήκη του προσωρινού δασμού ο καταναλωτής θα πληρώσει €83.

– Εάν κάποιος καταναλωτής αγοράσει ένα προϊόν από την Amazon και ο πωλητής είναι από την Κίνα ή από τις ΗΠΑ,τότε στην τιμή π.χ. των €100 θα γίνει χρέωση δασμού 3 ευρώ και θα κληθεί να πληρώσει €103. Εάν ο καταναλωτής αγοράσει το ίδιο προϊόν από παραγωγό/προμηθευτή της Amazon πχ στη Γερμανία ή την Ιταλία, δεν θα του επιβληθεί ο προσωρινός δασμός.

Οι αποθήκες στην ΕΕ και ο έκτακτος δασμός