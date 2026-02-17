Την έναρξη επίσημης έρευνας σε βάρος της Shein ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για πιθανές παραβιάσεις του Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα εθιστικού σχεδιασμού, έλλειψης διαφάνειας στα συστήματα συστάσεων και η διάθεση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η απόφαση της Κομισιόν βασίζεται σε προκαταρκτικές αναλύσεις εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η εταιρεία, στις απαντήσεις της σε επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών, καθώς και σε στοιχεία που διαβίβασαν τρίτοι. Παράλληλα, η Επιτροπή είχε αποστείλει τρία αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τη Shein στις 28 Ιουνίου 2024, στις 6 Φεβρουαρίου 2025 και στις 26 Νοεμβρίου 2025, ζητώντας διευκρινίσεις για τη συμμόρφωση με τον DSA, ιδίως σε θέματα προστασίας καταναλωτών και ανηλίκων.

Η έρευνα, που ανακοινώθηκε την Τρίτη από τις Βρυξέλλες, θα εξετάσει ειδικότερα τα συστήματα περιορισμού της πώλησης παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αντικείμενα που ενδέχεται να συνιστούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως κούκλες με χαρακτηριστικά ανηλίκων.

Παράλληλα, η Κομισιόν θα αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με τον εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, όπως η παροχή πόντων ή ανταμοιβών για αυξημένη συμμετοχή των χρηστών, καθώς και τα μέτρα μετριασμού αυτών των κινδύνων. Στο μικροσκόπιο τίθεται και η διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την προώθηση προϊόντων και περιεχομένου.

Βάσει του DSA, η Shein υποχρεούται να γνωστοποιεί τις βασικές παραμέτρους των συστημάτων συστάσεων και να παρέχει στους χρήστες τουλάχιστον μία επιλογή που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο εθιστικός σχεδιασμός μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των χρηστών και στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Σε εθνικό επίπεδο, στην έρευνα συμμετέχει και η Coimisiún na Meán, η ιρλανδική αρχή συντονισμού ψηφιακών υπηρεσιών, ως αρμόδια αρχή για τη χώρα εγκατάστασης της Shein στην ΕΕ.

Μετά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας, η Κομισιόν δύναται να προχωρήσει σε επιβολή προσωρινών μέτρων, να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης ή να αποδεχθεί δεσμεύσεις της εταιρείας για την αποκατάσταση των παραβάσεων. Όπως διευκρινίζεται, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και το επίπεδο συνεργασίας της εταιρείας.