Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε Δήλωση Αιτιάσεων στη Meta, κατηγορώντας την για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αλλαγών πολιτικής στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής, η Meta, με την αναθεώρηση των Όρων Επιχειρηματικών Λύσεων του WhatsApp, απέκλεισε την πρόσβαση βοηθών Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης τρίτων μερών, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Η σχετική αλλαγή ανακοινώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου 2026. Έκτοτε, ο μοναδικός διαθέσιμος βοηθός ΤΝ στην πλατφόρμα είναι το Meta AI, με τους ανταγωνιστές να αποκλείονται πλήρως από το οικοσύστημα του WhatsApp.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η πρακτική αυτή ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, καθώς η Meta θεωρείται ότι κατέχει ισχυρή –αν όχι δεσπόζουσα– θέση στην αγορά εφαρμογών επικοινωνίας καταναλωτών, ιδίως μέσω του WhatsApp. Κατά την Επιτροπή, το WhatsApp αποτελεί κρίσιμο «σημείο εισόδου» για την πρόσβαση των γενικών βοηθών ΤΝ στους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά τον αποκλεισμό τρίτων παικτών ιδιαίτερα επιζήμιο για τον ανταγωνισμό.

Η έρευνα καταλήγει στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι οι επίμαχες αλλαγές ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια εισόδου στην αγορά και να οδηγήσουν σε περιθωριοποίηση μικρότερων και καινοτόμων ανταγωνιστών, προκαλώντας δυνητικά σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η αποστολή της Δήλωσης Αιτιάσεων δεν προδικάζει την τελική έκβαση της διαδικασίας, αλλά παρέχει στη Meta τη δυνατότητα να απαντήσει επίσημα στις ανησυχίες της Επιτροπής. Παράλληλα, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής προσωρινών μέτρων για την αποτροπή άμεσης ζημίας στον ανταγωνισμό. Εξαίρεση αποτελεί η Ιταλία, όπου η εθνική αρχή ανταγωνισμού έχει ήδη επιβάλει προσωρινά μέτρα στη Meta από τον Δεκέμβριο του 2025.