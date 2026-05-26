Η απόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ποτήρι μισογεμάτο αλλά και ένα ποτήρι μισοάδειο, επισημαίνει η Société Générale. Μισοάδειο επειδή, για άλλη μια φορά, οι ευρωπαϊκές αγορές υστερούν σε σχέση με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, με υποαπόδοση που οφείλεται στη δυναμική της κερδοφορίας (φαίνεται ότι τα θεμελιώδη μεγέθη επιστρέφουν επιτέλους στη θέση του οδηγού). Μισογεμάτο επειδή, παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για σχεδόν τρεις μήνες (δηλαδή, περισσότερο από το μισό του έτους μέχρι στιγμής), οι ευρωπαϊκές μετοχές δείχνουν ανθεκτικότητα: ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχει αυξηθεί κατά 7% περίπου από την αρχή του έτους και παραμένει σχεδόν αμετάβλητος από την έναρξη του πολέμου.

Και η Ευρώπη συνολικά έχει μέχρι στιγμής επιδείξει καλή ανθεκτικότητα σε αυτήν την κρίση, η οποία θα μπορούσε να εξηγηθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, από τη χαμηλότερη ένταση πετρελαίου σε σχέση με το παρελθόν, χάρη σε ένα μείγμα ενεργειακής μετάβασης και μετεγκατάστασης (πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν παράγουν πλέον στην Ευρώπη), τονίζει ο γαλλικός οίκος. Ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές, όπως φαίνεται από τον σύνθετο δείκτη PMI, ο οποίος έχει μειωθεί κατά 4,4 μονάδες από τον Φεβρουάριο στις 47,5, επιστρέφοντας στην “περιοχή συρρίκνωσης”.Play Video

Ένας από τους λόγους πίσω από την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών μετοχών είναι ότι, όπως έχουν σημειώσει οι περισσότεροι επενδυτές με τους οποίους έχει συνομιλήσει η Société Générale, από την αρχή του πολέμου θεωρείται ότι το κλείσιμο του Ορμούζ θα είναι ένα προσωρινό γεγονός. Ως αποτέλεσμα, μια μορφή “μνήμης” – που χτίστηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενων κρίσεων όπως η Covid, ο πόλεμος της Ουκρανίας ή η “Ημέρα Απελευθέρωσης”, όταν τα sell-offs αποδείχθηκαν ευκαιρίες αγοράς – τους ενθαρρύνει να αγοράσουν την πτώση. Οι μετοχές αποτιμώνται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο εξαιρετικά μακροπρόθεσμης προεξόφλησης ταμειακών ροών, επομένως, εκτός εάν το Ορμούζ παραμείνει μόνιμα κλειστό και ο κόσμος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το σενάριο, ο αντίκτυπος στις αποτιμήσεις των μετοχών φαίνεται περιορισμένος μέχρι στιγμής.

Η καλή απόδοση του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς καλύπτει κάποια σημαντική διασπορά, επισημαίνει η SocGen. “Δεν είχαμε ούτε μία συνάντηση με πελάτες χωρίς ερωτήσεις σχετικά με θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης ή ενέργειας/εξηλεκτρισμού”, σημειώνει χαρακτηριστικά. “Οι επενδυτές στρέφονται σε αυτά τα ονόματα όπως οι τουρίστες μια βροχερή μέρα που σπεύδουν σε πωλητές ομπρελών στο Παρίσι – μια υπενθύμιση του τι συνέβη πέρυσι με ονόματα στον τομέα της Άμυνας”, συμπληρώνει.

Ως αποτέλεσμα, οι κλάδοι Τεχνητής Νοημοσύνης/Ενέργειας και οι δευτερεύοντες δικαιούχοι τους (Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο που ενισχύθηκαν κυρίως από την τιμή του πετρελαίου, Κοινής Ωφέλειας, Ηλεκτρικού Εξοπλισμού, Ημιαγωγών, Τεχνολογικού Υλικού και Μέταλλα & Ορυκτά) έχουν αυξηθεί κατά 33,6% σε ετήσια βάση συνολικά. Αυτοί οι κλάδοι, όπως επισημαίνει ο οίκος, αντιπροσωπεύουν το 19% του MSCI Europe, αλλά χωρίς αυτούς ο δείκτης αναφοράς θα είχε σχεδόν μηδενική απόδοση από την αρχή του έτους: 0,4% έναντι 7%. Αυτό το στενό εύρος της αγοράς κάνει και δύσκολο το stock picking για τη συνεχεία, εκτιμά η SocGen.

Γιατί έρχεται διόρθωση

Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο αντίκτυπος στις τιμές του πετρελαίου και, κατά συνέπεια, τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη θα μπορούσε να ενταθεί, όπως επισημαίνει η SocGen. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Στη στρατηγική της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, επιμένει στον στόχο της για το τέλος του έτους για τον δείκτη STOXX 600 των 580 μονάδων, δηλαδή μία διόρθωση της τάξης του 6% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς αναμένει ότι η δυναμική των κερδών θα εξασθενήσει.

Ειδικότερα, αναμένει ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα είναι 8% έναντι 14% που ισχύει σήμερα. Συνεπώς, εκτιμά πως η Ευρώπη θα χάσει ουσιαστικά στο υπόλοιπο του έτους τα κέρδη που έχει καταγράψει έως σήμερα φέτος.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις κερδών, όπως εξηγεί, οφείλονται κυρίως σε αναβαθμίσεις σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Ενέργειας. Αφού οι ευρωπαϊκές εταιρείες “νίκησαν” τις χαμηλές προσδοκίες στο πρώτο τρίμηνο, ο οίκος αναμένει μια πιο απαιτητική περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των εισηγμένων τα επόμενα τρίμηνα, καθώς οι προσδοκίες είναι υψηλότερες και το κόστος της σύγκρουσης αρχίζει να γίνεται αισθητό.

Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν επιδείνωση του χάσματος μεταξύ των τιμών παραγωγής και των τιμών των εισροών —μια βασική ένδειξη για την τιμολογιακή ισχύ ή τα περιθώρια κέρδους— ιδίως στις υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών απορροφούν ολοένα και περισσότερο τις πιέσεις κόστους αντί να τις μετακυλίουν.

Όπως καταλήγει η SocGen, σε αυτό το περιβάλλον, προτιμά μια επιλεκτική και διαφοροποιημένη προσέγγιση σε όλους τους κλάδους και τα θέματα. Μεταξύ των κλάδων με τις υψηλότερες overweight θέσεις στην αγορά, αξίζει να εξεταστεί πιο προσεκτικά ο κλάδος των Φαρμακευτικών, όπως επισημαίνει. Είναι ένας κλάδος που έχει σαφώς μείνει πίσω τους τελευταίους τρεις μήνες, διαπραγματεύεται τώρα σε ελκυστικές αποτιμήσεις, προσφέρει ισχυρή ορατότητα και ανθεκτικότητα στα κέρδη, και βρίσκεται σε καλή θέση για να ανακτήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε περίπτωση rotation που θα προκληθεί από αναθεωρήσεις των κερδών.

capital.gr