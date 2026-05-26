Μεγάλη ποσότητα ρευστών σε μετρητά και επιταγές εντόπισε το Τμήμα Τελωνείων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις όπου μάλιστα βρήκαν μετρητά κρυμμένα ακόμη και σε κάλτσες.

Στις 21/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο διερχόμενου οχήματος ενοικιάσεως που οδηγούσε Ισραηλινός υπήκοος, όπου και εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων σε μετρητά και επιταγές.

Συγκεκριμένα κατά τον φυσικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν €29,300 ευρώ σε μετρητά χαρτονομίσματα των €100 και €200 ευρώ, καθώς επίσης και 39 επιταγές Ισραηλινών τραπεζών συνολικής αξίας 1,903,500 Ισραηλινών Σιέκελ (περίπου ισότιμης αξίας €569,000 ευρώ).

Ο εμπλεκόμενος, αφού ρωτήθηκε από τους λειτουργούς, ανέφερε ότι δεν προέρχονται από τα κατεχόμενα και παραδέχθηκε ότι τα έφερε μαζί του από το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να τα δηλώσει στο Αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την άφιξη του.

Για τον λόγο αυτό οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο των μετρητών όσο και των επιταγών. Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.

Στις 24/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών που έλαβαν από μέλη της ΥΚΑΝ, προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών επιβάτη με Ουκρανική υπηκοότητα, ο οποίος αφίχθηκε από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο των αποσκευών του δημιουργήθηκαν περαιτέρω υποψίες για το περιεχόμενο τους και ακολούθησε φυσικός έλεγχος. Κατά τον φυσικό έλεγχο εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων σε μετρητά συνολικής αξίας €199,950 ευρώ, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε 13 κάλτσες, τοποθετημένες μέσα σε υποδήματα.

Λόγω της παράλειψης δήλωσης των μετρητών αυτών από τον επιβάτη κατά την άφιξη του οι λειτουργοί προχώρησαν στην κατάσχεση ολόκληρου του πιο πάνω ποσού. Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.