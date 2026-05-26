Μετά την αποτυχία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεγασία Πολιτών να εισέλθει στη Βουλή, η Αλεξία Σακαδάκη ανακοίνωσε ότι ο δικός της κύκλος στο κόμμα ολοκληρώνεται.

Σε ανάρτηση της, αναφέρει ότι το αποτέλεσμασμα σηματοδοτεί για εκείνη την έναρξη ενός νέου επαγγελματικού κεφαλαίου.

Προσθέτει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης των επόμενων επαγγελματικών της βημάτων, με διάθεση για προσφορά, δημιουργία, οργάνωση, επικοινωνία και ουσιαστική συμβολή.

«Η διαδρομή συνεχίζεται, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και πίστη σε όσα μπορούν ακόμη να έρθουν», σημειώνει.