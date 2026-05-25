Μια δημοσιογράφος του NBC έγινε viral εξαιτίας της αδιάφορης αντίδρασής της τη στιγμή που ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο.

Η Τζούλι Τσίρκιν, ανταποκρίτρια του NBC News στο Καπιτώλιο, ήταν έτοιμη για ρεπορτάζ κοντά στο γκαζόν του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Η 28χρονη δημοσιογράφος εμφανίστηκε αιφνιδιασμένη, στράφηκε προς την κατεύθυνση του θορύβου και, γυρνώντας πίσω στην κάμερα, ρώτησε: «Τι είναι αυτό;». Κάποιος που βρισκόταν κοντά της, πιθανότατα ο κάμεραμαν, απάντησε ότι μοιάζει με πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα η Τσίρκιν να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση των πυροβολισμών. Στη συνέχεια γύρισε πάλι στην κάμερα με βλέμμα αποσβολωμένο.

Λίγο αργότερα, αξιωματούχοι άρχισαν να φωνάζουν «Έξω, έξω» και η δημοσιογράφος έτρεξε μαζί με τους υπόλοιπους στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου.

Οι άντρες της Μυστικής Υπηρεσίας είχαν πυροβολήσει θανάσιμα τον 21χρονο δράστη αφού άνοιξε πυρ εναντίον τους σε σημείο ελέγχου. Ο Λευκός Οίκος αποκλείστηκε, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν εντός του κτιρίου, δεν τραυματίστηκε.

Τα σχόλια για την αντίδραση της δημοσιογράφου στους πυροβολισμούς

Σε σύγκριση με άλλους δημοσιογράφους που τράπηκαν αμέσως σε φυγή, η αντίδραση της Τσίρκιν δεν έμεινε ασχολίαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γελοίο… Εγώ θα έτρεχα να καλυφθώ» έγραψε ένας χρήστης στο X. «Η Τσίρκιν έχει ένστικτο επιβίωσης χρυσόψαρου» σχολίασε άλλος, ενώ τρίτος την κατηγόρησε για «μηδενική κατανόηση της κατάστασης». Κάποιος άλλος παρομοίασε την αντίδρασή της με αυτή ενός χαρακτήρα ταινίας τρόμου που ακούει έναν ύποπτο θόρυβο τη νύχτα και βγαίνει μόνος έξω με έναν φακό, φωνάζοντας «hello».

Παράλληλα, πολλοί χρήστες δημιούργησαν memes με το προσωπό της δημοσιογράφου.

Η ίδια η Τσίρκιν αντιμετώπισε την κατάσταση με αυτοσαρκασμό: «Χαίρομαι που μπόρεσα να μπω μπροστά για την ομάδα όσο το @nbcsnl κάνει καλοκαιρινό διάλειμμα» είπε η Τσίρκιν, αναφερόμενη στη βραδινή σατιρική εκπομπή που ολοκλήρωσε την 51η σεζόν της στις 16 Μαΐου. Χαμογέλασε δίπλα σε μια εικόνα όπου φορούσε καπέλο εμπνευσμένο από την Τροία και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ για τα memes, ίντερνετ! Ελπίζω να μείνετε και για το ρεπορτάζ».