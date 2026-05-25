Έντονη βροχόπτωση παρά τον μήνα Μάιο σημειώνεται το απόγευμα της Δευτέρας σε ορεινές περιοχές αλλά και στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή Έγκωμη.

Όπως φαίνεται και από βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βροχόπτωση είναι έντονη με αποτέλεσμα να γεμίζουν διάφοροι δρόμοι στην Έγκωμη.

Σύμφωνα και με τη μετεωρολογική ιστοσελίδα kitasweather, αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά συνεχίζουν να δίνουν τοπικά βροχές ενώ βροχές εκδηλώνονται και σε περιοχές του εσωτερικού και της Λευκωσίας.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, στην πρόγνωσή του σημειώνει ότι και αύριο Τρίτη, μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση από το Τμήμα Μετεωρολογίας

Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: