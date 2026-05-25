Η υδροδότηση μεγάλης περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος Γερμασόγειας επηρεάζεται από βλάβη σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η βλάβη επηρεάζει περιοχή ανατολικά της οδού Ζαγρέως, νότια της οδού Περγάμου, δυτικά της οδού Χριστάκη Κράνου και βόρεια της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’ (παραλιακός δρόμος).

Τα συνεργεία του Οργανισμού, προστίθεται, εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία αναμένεται μέχρι τις 8 απόψε.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού μέσω της ιστοσελίδας του ή στο τηλέφωνο 25271000.

