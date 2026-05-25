Ένσταση και έντονη διαμαρτυρία υπέβαλε ο Τυχικός προς την Ιερά Σύνοδο, ενόψει της ανάδειξης νέου Μητροπολίτη Πάφου. Όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του, παραβιάστηκαν οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό, καλεί την Ιερά Σύνοδο όπως αναστείλει την επίμαχη ψηφοφορία καθώς και να επαναλάβει τη διαδικασία της κρίσης του.

Ολόκληρή η επιστολή του:

Εκκλησιαστική προσφυγή μετά διαμαρτυρίας και εντάσεως ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Αγιώτατης Εκκλησίας της Κύπρου.

Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς,

Εὐλογεῖτε.

Ὡς καλῶς γνωρίζετε, σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τον Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μόνον ἡ καταγνωσθεῖσα και ἐπιβληθεῖσα δι’ ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου ποινή τῆς ἀργίας παράγει επίσχεσιν τοῦ δικαιώματος πρός ἄσκησιν τῆς ἱερατικῆς, ἐν προκειμένω τῆς ἀρχιερατικῆς, καί τῆς διοικητικῆς ἐξουσίας.

Ἐπειδή ἡ ποινή τῆς ἀργίας δέν μοῦ ἐπεβλήθη ὑπό ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου, καθ᾽ ὅσον οὐδαμοῦ ἐπί τῆς ἀπό 8 Ἰανουαρίου 2026 ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἀναφέρατε ὅτι Αὕτη συνῆλθε ὡς δικαστήριον διά νά μοῦ ἐπιβάλλει τοιαύτην ποινήν.

Επειδή με δικάσατε ἐρήμην μου, κατά παράβασιν κάθε ἐκκλησιαστικῆς καί δικαιϊκῆς ἀρχῆς περί φυσικῆς δικαιοσύνης, νομοκανονικῶς, συνταγματικῶς καί διεθνῶς ἀναγνωριζομένης και προστατευομένης.

Ἐπειδή τήν ὡς ἄνω ἀπόφασιν ἔχω προσβάλλει εἰς τό Ανώτατον Δικαστήριον τῆς Κύπρου, ἔχει δέ ἐπιδοθεῖ αἴτησις διά κλήσεως πρός την Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, πρός ἐξέτασιν ἐκ πρώτης ὄψεως ὑποθέσεως, ὡς ἐκρίθη διά τῆς ἀπό 23.4.2026 ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἐπί τῆς πολιτικῆς αἰτήσεως 26/2026, με συζήτησιν παροχῆς ὁδηγιῶν ἀπό τό Ανώτατον Δικαστήριον τήν 10ην Ἰουνίου 2026.

Ἐπειδή ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἀφενός μέν ὑφίσταται ἐκκρεμοδικεία ὡς πρός τήν νομιμότητα τῆς ὡς ἄνω από 8.1.2026 ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Ἐπειδή ἡ ποινή τῆς ἀργίας δέν μοῦ ἐπεβλήθη, ὀφθαλμοφανῶς πέραν πάσης λογικῆς ἀμφιβολίας, ὑπό ἁρμοδίου ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου, ὡς ὄφειλε να συνέλθει ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, τηρῶντας ὄχι μόνον τίς δικονομικές πρόνοιες τοῦ ΚΧΕΚ, ἀλλά καί τούς σχετικούς Ἱερούς Κανόνες, πρωτίστως τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης περί ἐπιβολῆς ποινῶν εἰς Ἐπισκόπους.

Ἐπειδή, εἴχατε καί ἔχετε την δυνατότητα, ἀλλά καί την καταστατική ὑποχρέωση, μετά τήν ἀπόφαση τῆς 17.10.2025 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως Αὕτη διετυπώθη εἰς τά ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 974/6.12.2025 ἔγγραφα τῆς ΑΘΜ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποδεχόμενοι τήν παραβίαση τῆς διαδικασίας πού ἀκολουθήσατε γιά την ἐπιβολή σέ μένα τῆς ποινῆς τῆς ἀπομακρύνσεώς μου ἀπό τόν Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, τήν ὁποία βεβαίωσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, νά ἐφαρμόσετε τήν ἐπανάληψη τῆς διαδικασίας κρίσης μου κατά τό ἄρθρο 48 παρ. δ τοῦ Παραρτήματος ΙΙ τοῦ ΚΧΕΚ.

Ὀφείλατε νά μέ καλέσετε σέ ὅλες τίς Συνεδρίες τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν 22αν Μαΐου 2025 μέχρι και σήμερα, και ἐπ’ ἐσχάτων ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικού Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπερ δέν ἐπράξατε.

Γιά τούς λόγους αὐτούς Προσφεύγω καί Διαμαρτύρομαι ἐντόνως ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ

Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὑποβάλλοντας ἔνστασιν ὡς πρός τήν ἰσχύν τῶν τελευταίων ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, καί ὅσων ἀκολουθήσουν διά τήν πλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, καθ᾽ ὅσον ἔλαβον χώραν χωρίς την συμμετοχήν μου, κατά παράβασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους ή καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησία ὀφείλει να διοικεῖται, ὅπως και Συνταγματικά ορίζεται καί προστατεύεται, ἀπό τό ἄρθρο 110 τοῦ Συντάγματος.

Ἐπί τούτοις Σᾶς καλῶ ὅπως Άναστείλετε

1. Κάθε περαιτέρω διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων με βάση τον τροποποιηθέντα Καταστατικόν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν χωρίς τήν συμμετοχήν μου εἰς τήν σύνθεσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, καθ᾽ ὅσον ἡ ἔκβασις τῆς ψηφοφορίας μέ τήν συμμετοχήν μου θά ἦτο διαφορετική, καθώς καί

2. Κάθε διαδικασία πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου δι᾿ ἑτέρου Μητροπολίτου, Ἄχρι ἐξετάσεως τῶν παρόντων ζητημάτων ὑπό τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μέ τήν συμμετοχή μου, καί πρωτίστως, ἄχρι τῆς ἀποφάνσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἔχω προσφύγει ἐπί τῆς νομιμότητος τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιβληθείσης μοι ποινῆς τῆς ἀργίας.

Τοῦτο δέ καθ᾽ ὅσον μέχρι τήν τελικήν κρίσιν ἐπί τῆς νομιμότητος τῆς ἐπιβληθείσης μοι ἀργίας (-ἡ ὁποία δέν ἐξητάσθη ἐπί τῆς οὐσίας ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατόπιν ἐκκλήτου προφυγῆς μου-) κατ’ ἐφαρμογήν τῶν ἀρχῶν τῆς καλῆς πίστεως, τῆς ἀποτελεσματικῆς δικαστικῆς προστασίας, καί τῆς διατηρήσεως τοῦ status quo, δέν ἐπέρχεται βλάβη εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τήν αἰτουμένην ἀναστολήν.

Αντιθέτως τοιαύτη βλάβη ἐπέρχεται τόσο εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὅσον καί εἰς τήν ταπεινότητά μου προσωπικῶς, διότι ἂν ἀκυρωθεῖ ἡ ἀπόφασις τῆς ἀργίας, θά ἔχουν ληφθεῖ ἀποφάσεις χωρίς τήν συμμετοχήν μου, θά ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἡ σύνθεσις τοῦ Συνοδικοῦ Ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καί θά ἔχει δημιουργηθεί de facto ἀποτέλεσμα πού δυσκόλως ἀναστρέφεται, ἄν δέν ἀπέχετε ἀπό ἐνέργειες πού θά καθιστοῦσαν ἄνευ ἀντικειμένου ἤ ἀποτελεσματικῆς δικαστικῆς προστασίας τήν ἐκκρεμή δικαστικήν διαδικασίαν.

Πρωτίστως δέ, ἡ τυχόν συνέχισις λήψεως ἀποφάσεών Σας, ἐρήμην μου, καί πρό τῆς δικαστικῆς κρίσεως ἐπί τοῦ θέματος, θά ὑπονόμευε τούς ἐκκλησιαστικούς καί πολιτειακούς θεσμούς εἰς τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου καί εἰς τήν Κυπριακής Δημοκρατίαν, κατά την Ἱεράν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀποτυποῦται εἰς τήν Παύλειον Ῥῆσιν:

«ΠΑΣΑ ψυχή ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν ὥστε ὁ Θεοῦ γὰρ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.»

(Πρός Ρωμαίους ΙΓ΄ 1-5).

Ο έστι μεθερμηνευόμενον ὑπό Ἰωάννου Θ. Κολιτσάρα: «Κάθε άνθρωπος,ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας της πολιτείας, τους άρχοντας δηλαδή, που είναι φορείς αυτής της εξουσίας, (εφ’ Οσον αι εντολαί των δεν αντίκεινται στο θέλημα του Θεού)· διότι δεν υπάρχει εξουσία μέσα εις την κοινωνίαν, που να μη απορρέη από τον Θεόν· οι άρχοντες, που ασκούν σήμερον τας εξουσίας, έχουν ταχθή από τον Θεόν (έστω και κατ’ ανοχήν). Ωστε εκείνος που αντιτάσσεται εις την εξουσίαν, αντιτίθεται εις την διαταγήν του Θεού· Διότι ο άρχων είναι υπηρέτης του Θεού δια το αγαθόν, το ιδικόν σου και των άλλων. Εάν όμως πράττης το κακόν, τότε να φοβήσαι, διότι δεν φέρει ματαίως και ανωφελώς ο άρχων την μάχαιραν, το δικαίωμα δηλαδή να δικάζη και να τιμωρή. Την φέρει δια να επιβάλλη τιμωρίας, και τας πλέον αυστηράς ακόμη, διότι είναι υπηρέτης Θεού, εκδικητής υπέρ του αγαθού και εναντίον του κακού, δια να επιβάλλη την πρέπουσαν τιμωρίαν στους κακοποιούς και παραβάτας. Δι’ αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεσθε, όχι μόνον δια τον φόβον της τιμωρίας, αλλά και από σεβασμόν προς την συνείδησίν σας, η οποία επιβάλλει, όπως και ο Θεός διατάσσει, αυτήν την υποταγήν». (υπογραμμίσεις δικές μας).

Νά ἐπαναλάβετε τήν διαδικασία κρίσης μου ὑπό τοῦ ἁρμοδίου ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου κατά τό ἄρθρο 48 παρ. δ τοῦ Παραρτήματος ΙΙ τοῦ ΚΕΚ, τηρῶντας ὅλες τίς πρόνοιες πού ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ὁ ΚΑΕΚ, γιά τήν δικαστική κρίση Επισκόπων, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, κατά τα οριζόμενα καί στο ἄρθρο 110 του Συντάγματος.

Ὑμέτερος Ἀδελφός ἐν Χριστῷ

μεταλ Πάφου Τυχικός

Ὁ Μητροπολίτης (πρ.) Πάφου

+Τυχικός