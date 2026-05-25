Η προσαρμοστικότητα, η τεχνολογική αναβάθμιση και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων θα καθορίσουν τους πρωταγωνιστές της νέας τραπεζικής εποχής, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Χάρης Χαμπάκης, στο 5ο ICPAC Mediterranean Finance Summit 2026.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις οικονομίες και το τραπεζικό σύστημα.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι γεωπολιτικές προκλήσεις και ο μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του χρηματοοικονομικού τομέα, θεσμικών φορέων και στελεχών επιχειρήσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο Χαμπάκης υπογράμμισε ότι η Κύπρος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια, αποκατεστημένη δημοσιονομική αξιοπιστία και ανθεκτικό τραπεζικό τομέα.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η διατήρηση της θετικής πορείας δεν είναι δεδομένη, καθώς θα εξαρτηθεί από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων, τη συνέπεια και αξιοπιστία των πολιτικών αποφάσεων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση γεωπολιτικών και κλιματικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, οι διεθνείς εξελίξεις και οι αλλαγές στο εμπόριο και στο κόστος χρηματοδότησης δεν επηρεάζουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη πορεία των οικονομιών, αλλά επαναπροσδιορίζουν και το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών.

Στο νέο περιβάλλον, ο τραπεζικός τομέας μεταβαίνει σταδιακά σε ένα πιο πελατοκεντρικό μοντέλο, βασισμένο στα δεδομένα, όπου η ευελιξία, η ταχεία ανταπόκριση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία διαφοροποίησης.

Ο Χαμπάκης ανέφερε ότι οι τράπεζες καλούνται να εξελιχθούν σε πιο απλούς και ευέλικτους οργανισμούς, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αυτό, όπως σημείωσε, περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών, την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης και την αξιοποίηση δεδομένων και αυτοματισμών.

Στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας λήψης αποφάσεων, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και ταχύτερων μεταβολών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία του εσωτερικού μετασχηματισμού, με έμφαση στη λογοδοσία, τη συνεργασία, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της οργανωτικής κουλτούρας.

Κλείνοντας, ο Χαμπάκης σημείωσε ότι ο συνδυασμός διαφοροποιημένης ανάπτυξης, δημοσιονομικής πειθαρχίας και ισχυρού τραπεζικού συστήματος τοποθετεί την Κύπρο σε ευνοϊκή θέση στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, σε μια εποχή δομικών αλλαγών και αβεβαιότητας, η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν επαρκεί. Όπως ανέφερε, οι τράπεζες που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν έγκαιρα, ευθυγραμμίζοντας στρατηγική, τεχνολογία και κουλτούρα, και συνεχίζοντας να στηρίζουν την πραγματική οικονομία με συνέπεια και αξιοπιστία.

Το ζητούμενο πλέον, όπως επεσήμανε, δεν είναι αν οι τράπεζες θα αλλάξουν, αλλά πόσο αποτελεσματικά θα το πράξουν.