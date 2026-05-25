Με τον ρυθμό που ανεβαίνουν οι τιμές κάποιων φρούτων, θα μας συμφέρει να τρώμε sushi.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ορισμένα εποχιακά προϊόντα καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, το κεράσι είναι το πιο ακριβό προϊόν της περιόδου, με τη μέση τιμή παραγωγού να αγγίζει τα €9,00 το κιλό και τη λιανική πώληση να εκτοξεύεται στα €12,95 το κιλό.

Σε παρόμοια υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και το λουβί, με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα €9,45 το κιλό έναντι €8,00 το κιλό η τιμή του παραγωγού. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, εάν κάποιος αγοράσει δύο κιλά κεράσια θα πληρώσει σχεδόν €26, ενώ εάν επιλέξει sushi θα πληρώσει λιγότερα.

Πάντως, ο ρυθμός αύξησης των τιμών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός καθώς επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό των οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα ήταν καλό οι αρμόδιες αρχές να βγουν και να σαρώσουν την αγορά για να διαπιστώσουν εάν εντοπίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ε.ΠΑ