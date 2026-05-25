Η λαϊκή ετυμηγορία έφερε την αύξηση των εδρών του ΔΗΣΥ στη Βουλή των αντιπροσώπων, την αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ κατά 1.4%, τον διπλασιασμό των εδρών του ΕΛΑΜ από τις 4 στις 8, καθώς και την διατήρηση του ΔΗΚΟ σε θέση ρυθμιστή με 8 έδρες.

Είσοδο στη Βουλή, πέτυχαν οι δύο νεοφερμένοι σχηματισμοί, το ΑΛΜΑ (5.8%) και η Άμεση Δημοκρατία (5.4%), σχηματισμοί οι οποίο αμφότεροι πίστευαν σε μεγαλύτερα ποσοστά και εκπροσώπηση στη Βουλή.

Είναι σημαντικό ωστόσο να παρουσιαστούν τα βιογραφικά, του κάθε βουλευτή που πέτυχε την είσοδο του στη Βουλή.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δημοκρατικός Συναγερμός

Δημήτρης Δημητρίου

Γεννημένος στη Λευκωσία το 1981, με καταγωγή από το Γέρι και την Παλλουριώτισσα, ο κ. Δημητρίου, εξελέγη πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ), μέχρι το 2017. Στα βουλευτικά έδρανα κάθισε για πρώτη φορά το 2016, όταν εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, στον οποίο διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου από το 2018 μέχρι το 2023. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, επανεξελέγη για δεύτερη φορά Βουλευτής Λευκωσίας.

Γεώργιος Παμπορίδης

Ο Γιώργος Παμπορίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή και ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και στη συνέχεια μετέβη στο εξωτερικό για σπουδές. Από το 1995 ασκεί τη δικηγορία. Υπήρξε πρόεδρος της ΜΑΚΙ, δραστηριοποιήθηκε στη ΦΠΚ Πρωτοπορία και συνέβαλε, μαζί με άλλους φοιτητές, στην ίδρυση της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2008 συμμετείχε στο επιτελείο του Γιαννάκη Κασουλίδη για τις προεδρικές εκλογές, ενώ τον Ιούλιο του 2015 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του Υπουργού Υγείας. Το καλοκαίρι του 2017 συνέδεσε τη θητεία του με την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή της μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας, μέσω της εισαγωγής του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων.

Σάβια Ορφανίδου

Η Σάβια Ορφανίδου είναι βουλεύτρια του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας από τον Δεκέμβριο του 2019 και αντιπρόεδρος του κόμματος από τον Μάιο του 2023. Γεννήθηκε το 1979, με καταγωγή από το Ακάκι και τον Κάτω Δρυ, και αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Για 13 χρόνια υπηρέτησε ως στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, συμβάλλοντας στις προσπάθειες ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της κυπριακής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης.

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου γεννήθηκε το 1982 στη Λευκωσία, με καταγωγή από την κατεχόμενη Αγκαστίνα και την Έγκωμη Αμμοχώστου. Το 2020 εξελέγη δήμαρχος Αγλαντζιάς, θέση την οποία υπηρέτησε έως τον Ιούνιο του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η θητεία του και τέθηκε σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τον Ιούλιο του 2024 ασκεί καθήκοντα αντιδημάρχου Αγλαντζιάς στον νέο Δήμο Λευκωσίας, ενώ από τον ίδιο μήνα είναι μέλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Χαράλαμπος Πετρίδης

Γεννημένος στη Λευκωσία το 1974, ο Χαράλαμπος Πετρίδης διετέλεσε υπουργός Άμυνας από το 2020 έως το 2023, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως δήμαρχος Αγλαντζιάς από το 2017 έως το 2020. Κατά τη θητεία του στον Δήμο Αγλαντζιάς, συνέβαλε στην ταχεία υλοποίηση μεγάλων οδικών έργων, στην οικονομική εξυγίανση του δήμου και στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών του.

ΑΚΕΛ

Στέφανος Στεφάνου

Γεννημένος στον Γερόλακκο το 1965, εκεί όπου διέμενε μέχρι την τουρκική εισβολή, ο Στέφανος Στεφάνου, εργάστηκε στην ΕΔΟΝ, αναλαμβάνοντας διάφορα αξιώματα, ενώ το 1996 εξελέγη γενικός γραμματέας της οργάνωσης, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2001. Μετά την αποχώρησή του από την ΕΔΟΝ, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Χριστόφια, μέχρι το 2008. Από το 2008 έως το 2013 διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Ακολούθως υπηρέτησε ως επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας την περίοδο 2013-2016 και, από το 2016 έως το 2021, ως εκπρόσωπος Τύπου και επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΑΚΕΛ. Από το 2016 είναι βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, ενώ μετά το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εξελέγη γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Χρίστος Χριστοφίδης

Ο Χρίστος Χριστοφίδης γεννήθηκε στη Μόρφου το 1974. Από το 2021 εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συμμετέχει στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Παθόντων. Στο ΑΚΕΛ είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου και επικεφαλής του Τομέα Παιδείας. Στο παρελθόν διετέλεσε επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Κατά την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 2010-2013, καθώς και ως αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Άριστος Δαμιανού

Ο Άριστος Δαμιανού γεννήθηκε το 1972 στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Από το 2011 είναι βουλευτής Λευκωσίας, ενώ το 2021 εξελέγη μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Στην κομματική και πολιτική του διαδρομή ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής του Τομέα Δικαιοσύνης του ΑΚΕΛ και υπήρξε μέλος των Γραφείων Κυπριακού, Τύπου και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κεντρικής Επιτροπής. Παράλληλα, συμμετείχε σε σημαντικές διαδικασίες που αφορούσαν το Κυπριακό, όπως στη Συντακτική Επιτροπή για την ετοιμασία Ομοσπονδιακού Συντάγματος επί προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου και στην Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια.

Γιώργος Λουκαΐδης

Ο Γιώργος Λουκαΐδης γεννήθηκε το 1968 στο κατεχόμενο Πυρόι και από το 1978 διαμένει στην Αγλαντζιά. Από το 2013 συμμετέχει στην Κεντρική Γραμματεία και στο Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ. Στην κομματική του πορεία υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας της ΕΔΟΝ την περίοδο 2001-2006, ως εκπρόσωπος Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και ως επικεφαλής των Γραφείων Παιδείας και Διεθνών Σχέσεων του κόμματος. Τον Μάιο του 2011 εξελέγη βουλευτής με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 2016 και του 2021. Από το 2016 είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Στη Βουλή διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπήρξε μέλος των Επιτροπών Παιδείας και Νομικών, ενώ από το 2011 συμμετέχει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είναι 46 ετών και δραστηριοποιείται στη δημοσιογραφία τα τελευταία 26 χρόνια. Είναι αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του πορεία, έχει αναπτύξει σημαντική εθελοντική δράση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Υπήρξε επικεφαλής της ομάδας Hope For Refugees στη Λέσβο, συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή στην Αφρική και στηρίζει σταθερά το έργο της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και άλλων οργανισμών.

ΕΛΑΜ

Χρίστος Χρίστου

Γεννήθηκε το 1980 στη Λευκωσία. Από το 2016 είναι βουλευτής του Ε.ΛΑ.Μ. στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Ε.ΛΑ.Μ.

Μάριος Πελεκάνος

Ο Μάριος Πελεκάνος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 21 Αυγούστου 1979. Διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη την περίοδο 2021-2023, καθώς και α΄ αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στο παρελθόν υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Ανδρέας Β. Παπαχαραλάμπους

Ο Ανδρέας Β. Παπαχαραλάμπους γεννήθηκε στον Στρόβολο στις 20 Μαΐου 1975. Από το 2002 έως το 2016 συμμετείχε ενεργά στα κοινά της πόλης του ως δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου, ενώ από το 2014 υπηρέτησε και από τη θέση του αντιδημάρχου. Στις δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2016 εξελέγη δήμαρχος Στροβόλου, αξίωμα που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2017 και υπηρέτησε έως τον Ιούνιο του 2024.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γιάννης Λαουρής

Ο Δρ. Γιάννης Λαούρης είναι Κύπριος νευροεπιστήμονας, κοινωνικός επιχειρηματίας, ιατρός και ειδικός στην επιστήμη συστημάτων. Είναι ευρύτερα γνωστός για το έργο του στην ειρήνευση, την τεχνολογία και την προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας στην Κύπρο.

ΑΛΜΑ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1968. Το 1998 διορίστηκε λειτουργός ελέγχου στο Τμήμα Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ακολούθησε πορεία ανέλιξης στην υπηρεσιακή ιεραρχία, φθάνοντας τον Ιούνιο του 2010 στη θέση του διευθυντή Ελέγχου. Στις 11 Απριλίου 2014 διορίστηκε γενικός ελεγκτής, θέση στην οποία παρέμεινε έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2024. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ίδρυσε το πολιτικό κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, του οποίου είναι επικεφαλής.

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου γεννήθηκε το 1964 στη Λεμεσό και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Το 2007 εξέδωσε το βιβλίο «Όσα Συζητήσαμε», βασισμένο στη θεματολογία της ομώνυμης εκπομπής της περιόδου 2005-2007. Το 2011 εξελέγη για πρώτη φορά βουλεύτρια με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις. Κατά την πρώτη κοινοβουλευτική της θητεία συμμετείχε στις Επιτροπές Ελέγχου, Θεσμών και Υγείας, αναπτύσσοντας έντονη δράση σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

ΔΗΚΟ

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 22 Απριλίου 1973 και είναι γιος του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου. Από το 2006 είναι βουλευτής Λευκωσίας με το ΔΗΚΟ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2013 ηγείται του κόμματος ως πρόεδρός του.

Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου γεννήθηκε στη Λευκωσία τον Μάιο του 1973. Παράλληλα με την επαγγελματική της πορεία στη μάχιμη δικηγορία, ανέπτυξε ενεργή παρουσία στα κοινά και στην κομματική ζωή του Δημοκρατικού Κόμματος. Την περίοδο 2002-2004 εξελέγη μέλος της Γραμματείας της Νεολαίας του ΔΗΚΟ, ενώ από το 2004 είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος. Από τον Δεκέμβριο του 2013 συμμετέχει στη Γραμματεία του ΔΗΚΟ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2016 διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου. Τον Ιούνιο του 2018 εξελέγη αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα. Τον Ιούνιο του 2016 εξελέγη βουλεύτρια Λευκωσίας με το ΔΗΚΟ, αναπτύσσοντας έκτοτε ενεργή κοινοβουλευτική δράση.

Χρύσης Παντελίδης

Ο Χρύσης Παντελίδης γεννήθηκε το 1975, κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και τα τελευταία 20 χρόνια διαμένει στη Λευκωσία. Την περίοδο 2003-2008 υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος και διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου, έχοντας επίσης καθήκοντα συντονισμού της υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Είναι εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας του ΔΗΚΟ. Παράλληλα, εργάζεται ως εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και αρθρογραφεί στον «Φιλελεύθερο» και στην «Καθημερινή».

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΔΗΣΥ

Φωτεινή Τσιρίδου

Η Φωτεινή Τσιρίδου γεννήθηκε το 1979 και είναι πτυχιούχος Νομικής από το City University του Λονδίνου, με άριστα και διάκριση για την καλύτερη επίδοση τελειόφοιτου Νομικής. Από τον Ιούνιο του 2021 υπηρετεί ως βουλεύτρια της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Γιώργος Καραϊσκάκης

Ο Γιώργος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 28 Νοεμβρίου 1985. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της γεωργίας και παρέχει εδώ και χρόνια γεωπονικές συμβουλές, με εξειδίκευση στη φυτοπροστασία. Είναι διευθυντής στη Συνεργατική Εταιρεία Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων Πιτσιλιάς – Τροόδους Λτδ, ενώ διδάσκει στο τμήμα Βιολογικών Καλλιεργειών των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων σε Λεμεσό και Πάφο. Μιλά δύο ξένες γλώσσες.

Μιχάλης Φελλάς

Ο Μιχάλης Φελλάς γεννήθηκε το 1980 και είναι δικηγόρος και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού, με πολυετή και πολυδιάστατη επαγγελματική διαδρομή στους τομείς της νομικής, της δημόσιας ασφάλειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2016 υπηρετεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, ενώ σήμερα προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Με έμφαση στη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη γνώση των τοπικών ζητημάτων, επιδιώκει ουσιαστική και υπεύθυνη εκπροσώπηση των πολιτών της Λεμεσού.

Μιχάλης Κουκούνης

Ο Μιχάλης Κουκούνης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 27 Απριλίου 1981. Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών, ηλικίας τριών και επτά ετών.

Υπήρξε διεθνής καλαθοσφαιριστής, με σημαντική αγωνιστική πορεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και με διακρίσεις σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, καθώς και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2004.

ΑΚΕΛ



Εφραίμ Χρίστου

Ο Εφραίμ Χρίστου είναι 24 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό και κατάγεται από τη Βάσα Κοιλανίου και το Φοινί, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι μέλος του ΑΚΕΛ και από το 2020 υπηρετεί ως γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Μαραθάσας-Φοινιού. Από το 2025 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Μαρίνα Νικολάου

Η Μαρίνα Νικολάου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1986 και κατάγεται από το Πελένδρι. Είναι βουλεύτρια του ΑΚΕΛ και μέλος του κόμματος από το 2004.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της δράσης, παρακολουθεί και συντονίζει την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, την Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για την Παλαιστίνη και την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Αργεντούλα Ιωάννου

Η Αργεντούλα Ιωάννου είναι 62 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, καθώς και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Συμμετέχει επίσης στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών και είναι νομική σύμβουλος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Μέλος του ΑΚΕΛ από το 1986, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας της Κ.Ε. του κόμματος. Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού, του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, ενώ ανέπτυξε δράση και στην Κίνηση Φοιτητών Προοδευτική Αθήνας.

ΕΛΑΜ

Πόλυς Ανωγυριάτης

Ο Πόλυς Ανωγυριάτης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 4 Ιουνίου 1980 και κατάγεται από την Ανώγυρα και το Πισσούρι. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Λάρισα και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Bristol στην Αγγλία.

Ευγένιος Χαμπουλλάς

Ο Ευγένιος Χαμπουλλάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 12 Ιανουαρίου 1969. Διετέλεσε βουλευτής Αμμοχώστου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό την περίοδο 2014-2016, ενώ τον Απρίλιο του 2025 ανακοινώθηκε η επίσημη προσχώρησή του στο κόμμα.

ΔΗΚΟ

Πανίκος Λεωνίδου

Ο Πανίκος Λεωνίδου γεννήθηκε στην Πάχνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1959. Το 2016 εκλέγηκε για πρώτη φορά Βουλευτής, στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού με το Δημοκρατικό Κόμμα και απο τον Οκτώβριο του 2018 είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λεμεσού, Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, της Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ως βουλευτής, είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Νομικών, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημήτρης Σούγλης

Ο Δημήτρης Σούγλης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1970 και είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Στο παρελθόν διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΕΛΑΜ και ήταν υποψήφιος βουλευτής με την παράταξη το 2021. Τον Ιούλιο του 2024 υπέβαλε την παραίτησή του από τα καθήκοντά του.

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μιχάλης Παρασκευάς

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Κύπριος δικηγόρος, νομικός σύμβουλος και πολιτικός. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1976 και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής Λευκωσίας, μεταξύ άλλων με το Κίνημα Οικολόγων και το Κίνημα Άλμα.

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΚΕΛ

Ανδρέας Πασιουρτίδης

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1984, όπου και διαμένει. Είναι παντρεμένος με την Τάρσια Σταύρου και έχουν δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου φοίτησε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση στις Παγκύπριες Εισαγωγικές Εξετάσεις. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LLM in Commercial Law από το University of Bristol, με εξειδίκευση στο εταιρικό, τραπεζικό και συμβατικό δίκαιο, καθώς και στο δίκαιο τεχνολογίας και πληροφοριών. Διατηρεί δική του δικηγορική εταιρεία, όπου εργάζεται ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος, ενώ είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λάρνακας, του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πανίκκος Ξιούρουππας

Ο Πανίκος Ξιούρουππας είναι 57 ετών, κατάγεται από την Αραδίππου και διαμένει στη Λάρνακα. Εργάστηκε στη CYTA, ενώ είναι επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Λάρνακας και πρόεδρος του ιδρύματος «Ηλιαχτίδα Ζωής».

ΔΗΣΥ

Αννίτα Δημητρίου

Η Αννίτα Δημητρίου γεννήθηκε το 1985 στους Τρούλλους Λάρνακας. Από το 2021 είναι πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ από τις 11 Μαρτίου 2023 ηγείται του Δημοκρατικού Συναγερμού ως πρόεδρος του κόμματος.

Πρόδρομος Αλαμπρίτης

Ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1982 και κατάγεται από την Αραδίππου. Διετέλεσε βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού την περίοδο 2021-2026, ενώ επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2026-2031.

Σωτήρης Ιώαννου

Ο Σωτήρης Ιωάννου γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1995. Είναι βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας με το ΕΛΑΜ από τον Ιούνιο του 2021. Εξελέγη σε ηλικία 26 ετών, αποτελώντας τον νεότερο βουλευτή που έχει εκλεγεί στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΔΗΚΟ

Ανδρέας Αποστόλου

Ο Ανδρέας Αποστόλου γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 16 Ιουλίου 1986. Είναι ο πρωτότοκος γιος του Απόστολου (Λάκη) Αποστόλου και της Χριστίνας Αποστόλου, το γένος Κατωδρύτη, και έχει ακόμη τρεις αδελφούς. Εξελέγη βουλευτής της επαρχίας Λάρνακας στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Στην κοινοβουλευτική, πολιτική και κοινωνική του δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την πόλη και την επαρχία Λάρνακας. Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Καρκίνου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΔΗΣΥ

Νίκος Γεωργίου

Ο Νίκος Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983. Από τον Ιούνιο του 2021 είναι βουλευτής Αμμοχώστου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Γιώργος Κάρουλλας

Ο Γιώργος Κάρουλλας γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1972. Είναι αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και από το 2016 βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Γιώργος Λυσσανδρίδης

Ο Γιώργος Λυσσανδρίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό τον Αύγουστο του 1983. Τον Δεκέμβριο του 2022 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε τον Ιανουάριο του 2025. Από τον Δεκέμβριο του 2024 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη στο Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, λαμβάνοντας 9.196 σταυρούς προτίμησης και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.

ΑΚΕΛ

Νίκος Κέττηρος

Ο Νίκος Σάββα Κέττηρος γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1974, όπου και διαμένει, και κατάγεται από την κατεχόμενη Λύση. Είναι βουλευτής Αμμοχώστου με το ΑΚΕΛ από το 2016, ενώ έχει διαγράψει μακρά πορεία στη δημοσιογραφία.

Γιώργος Κουκουμάς

Ο Γιώργος Κουκουμάς γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983 και κατάγεται από την κατεχόμενη Αγκαστίνα και το Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου. Είναι βουλευτής Αμμοχώστου με το ΑΚΕΛ από το 2021 και σημερινός εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ενώ συμμετέχει στο Μορφωτικό Γραφείο και στο Γραφείο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει επίσης εκπροσωπήσει το ΑΚΕΛ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, καθώς και σε δράσεις της ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας της Αριστεράς.

Γιαννάκης Γαβριήλ

Ο Γιαννάκης Γαβριήλ γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1961 και κατάγεται από τη Δερύνεια, όπου διαμένει. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή Αμμοχώστου με το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις και επανεξελέγη το 2011.

Τον Οκτώβριο του 2020 επέστρεψε στη Βουλή ως επιλαχών, καταλαμβάνοντας κενή θέση. Διετέλεσε βουλευτής την περίοδο 2021-2026 και επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2026-2031.

ΕΛΑΜ

Λινος Παπαγιάννης

Ο Λίνος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο Παραλίμνι Αμμοχώστου στις 27 Ιουνίου 1988. Από το 2016 είναι βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.

Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου είναι στέλεχος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, στο οποίο διετέλεσε αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής για την κοινοβουλευτική περίοδο 2026-2031.

ΑΛΜΑ

Θεοδουλίτσα (Λίτσα) Δρουσιώτου

Η Θεοδουλίτσα (Λίτσα) Δρουσιώτου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1972. Είναι πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λεμεσού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη



Η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη είναι barrister με έδρα το Λονδίνο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας, με εξειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο, το διεθνές δημόσιο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατία.

ΔΗΚΟ

Ζαχαρίας Κουλίας





Ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου από το 1999. Υπηρέτησε ως βουλευτής του ΔΗΚΟ την περίοδο 1999-2011, ως ανεξάρτητος την περίοδο 2011-2016 και εκ νέου με το ΔΗΚΟ από το 2016. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί τη δικηγορία από το 1984. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων διετέλεσε μέλος και πρόεδρος κοινοβουλευτικών επιτροπών. Είναι άριστος γνώστης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

ΠΑΦΟΣ

ΔΗΣΥ

Χαράλαμπος Πάζαρος

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος γεννήθηκε στη Χλώρακα της Πάφου στις 21 Ιανουαρίου 1977 και είναι πατέρας δύο ενήλικων παιδιών. Από τον Μάιο του 2021 είναι βουλευτής Πάφου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Στο παρελθόν διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου την περίοδο 2016-2021, καθώς και επαρχιακός οργανωτικός γραμματέας του ΔΗΣΥ Πάφου από το 2013 έως το 2018.

Νικολέττα Κωνσταντίνου

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Πάφο στις 28 Φεβρουαρίου 1986. Η πολιτική της δραστηριότητα άρχισε από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχίστηκε μέσα από τη ΜΑΚΙ, την Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου, τη ΝΕΔΗΣΥ, την ΟΝΕ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Από τον Νοέμβριο του 2024 έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Μετανάστευσης στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, ενώ είναι μέλος του διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εξελέγη βουλεύτρια με τον ΔΗΣΥ για την κοινοβουλευτική περίοδο 2026-2031.

ΑΚΕΛ

Βαλεντίνος Φακοντής

Ο Βαλεντίνος Γ. Φακοντής γεννήθηκε στην Πάφο το 1985 και διαμένει στη Γεροσκήπου. Από το 2019 είναι μέλος της Συμπλεγματικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Γεροσκήπου, ενώ στο παρελθόν υπήρξε μέλος της ΕΔΟΝ την περίοδο 2001-2003 και της Προοδευτικής Κ.Φ. από το 2005 έως το 2011.Συμμετείχε επίσης σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το Επαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Πάφου την περίοδο 2020-2021, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών την περίοδο 2015-2017 και το Επαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ από το 2015 έως το 2018. Υπήρξε επίσης φίλος του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου την περίοδο 2012-2021.

ΔΗΚΟ

Χρύσανθος Σαββίδης

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1971. Υπήρξε μέλος της «Αναγέννησης» στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 1995-1996 και διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Πάφου από το 2006 έως το 2016. Από το 2014 είναι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του κόμματος, ενώ από το 2018 συμμετέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή ΔΗΚΟ Πάφου. Διετέλεσε βουλευτής του ΔΗΚΟ την περίοδο 2021-2026.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημήτρης Μπάρος

Ο Δημήτρης Μπάρος, είναι 24 ετών από την Πάφο και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας. Ήταν δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο.

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΑΚΕΛ

Αναστασία Χάσικου

Η Αναστασία Χάσικου είναι 42 ετών, γεννήθηκε και διαμένει στη Λακατάμεια, ενώ κατάγεται από το Δίκωμο. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ την περίοδο 2009-2016, κατά την οποία είχε την ευθύνη του Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου της οργάνωσης. Από το 2017 έως το 2022 υπήρξε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί ως πιανίστα σε συναυλίες και εκδηλώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ είναι μαέστρος της χορωδίας Δικώμου.

ΔΗΣΥ

Δήμος Γεωργιάδης

Ο Δήμος Γεωργιάδης είναι 30 ετών, κατάγεται από την κατεχόμενη Κερύνεια και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου και από το 2024 είναι πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ, έχοντας προηγουμένως διατελέσει πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρξε επικεφαλής της επαναδραστηριοποίησης της ΝΕΔΗΣΥ Κερύνειας και ηγείται της Πράσινης Συμφωνίας του ΔΗΣΥ «1 εκατομμύριο δέντρα». Παράλληλα, είναι πρόεδρος της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας από το 2023, αφού προηγουμένως υπηρέτησε για τρία χρόνια ως γενικός διευθυντής της ιστορικής προσφυγικής ομάδας.

ΔΗΚΟ

Αδάμος Ασπρής

Ο Αδάμος Ασπρής γεννήθηκε το 1976 και κατάγεται από την κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας. Από το 2018 κατέχει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Europa Donna Κύπρου.

Στο παρελθόν διετέλεσε διευθυντής Επικοινωνίας της Hermes Airports και εκπρόσωπος Τύπου των διεθνών αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2014 συμμετείχε στις ενδοκοινοτικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ενώ έχει αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση για τη στήριξη άπορων ασθενών και ορφανών παιδιών, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.