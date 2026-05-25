Ένα από τα σημαντικότερα γκολ της ζωής του έβαλε χθες ο Πανίκκος Ξιούρουππας, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με το ΑΚΕΛ στη Λάρνακα. Ο 58χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο στη Λάρνακα, μιας και οι υπόλοιποι πέντε πέτυχαν επανεκλογή στα βουλευτικά έδρανα.

Ο Πανίκκος Ξιούρουππας έχει κερδίσει όλους τους τίτλους, ομαδικούς και ατομικούς, τους οποίους προσφέρει το ποδόσφαιρο έχοντας περάσει από ομάδες όπως η Ομόνοια Λευκωσίας, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ανόρθωση. Στη Λάρνακα είναι ιδιαίτερα αγαπητός, λόγω και των αγώνων που δίνει εδώ και χρόνια για τα άτομα με αναπηρία. Γι’ αυτό, ουδείς εξεπλάγην που πέτυχε εκλογή, η οποία συνδυάστηκε με την επιστροφή της δεύτερης έδρας του ΑΚΕΛ στη Λάρνακα, την οποία είχε διεκδικήσει και το 2021.

«Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με τον εθελοντισμό και ιδιαίτερα με τα άτομα για αναπηρία, άρα η κοινωνία των ΑμεΑ θα είναι στις προτεραιότητές μου. Ως πατέρας έχω τρία παιδιά και τα δύο είναι άτομα με αναπηρία. Είναι και προσωπικά βιώματα που με έκαναν να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό», ανέφερε μιλώντας στο philenews, προσθέτοντας πως ψηλά στις προτεραιότητές του θα είναι και «προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και σίγουρα και ο αθλητισμός, που είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που δεν μπορώ να ξεχάσω με τίποτα».

Κληθείς να συγκρίνει συναισθήματα από τις επιτυχίες του στο ποδόσφαιρο και τη χθεσινή του εκλογή, σημείωσε πως πρώτα πρέπει να ξέρεις να χάνεις. «Για να χαίρεσαι τις νίκες σου πρέπει πρώτα να μάθεις να χάνεις. Επειδή εγώ έκανα πρωταθλητισμό έμαθα να σέβομαι τις ήττες και γι’ αυτό πανηγύριζα τις νίκες. Στη χθεσινή μου επιτυχία είχα σεβαστεί την απώλεια έδρας το 2021 και γι’ αυτό χάρηκα ιδιαίτερα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα όπως και η χθεσινή νίκη είναι ομαδική. Ομαδικά θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για την κοινωνία».

Ο κ. Ξιούρουππας ανέφερε πως νιώθει δικαιωμένος, αλλά και το αίσθημα της ευθύνης. «Ήταν μια δύσκολη και παράξενη προεκλογική. Νιώθω δικαιωμένος και μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία της Λάρνακας που μου έδωσε την ψήφο και την εμπιστοσύνη της, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Όπως λέμε στο ΑΚΕΛ, αγωνιζόμαστε με την κοινωνία».

Ο Πανίκκος Ξιούρουππας γεννήθηκε το 1968 στη Λάρνακα. Είναι νυμφευμένος με την Άννα Ξιούρουππα και έχουν τρία παιδιά. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου «Ηλιαχτίδα Ζωής», αντιπρόεδρος του «Γκολ στη Ζωή» και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των Παλαίμαχων Ομόνοιας Λευκωσίας.

Το 2015 βραβεύθηκε από την ΕΑΚ για την κοινωνική προσφορά του και επίσης κέρδισε το Βραβείο Ήθους (2019-2020). Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ξεχωρίζει τη συμμετοχή του στον Ερμή Αραδίππου (1982-1986) με τον οποίο κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα Β’ Κατηγορίας, τη συμμετοχή του στην Ομόνοια Λευκωσίας (1986-1998) με την οποία κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας, τρία Κύπελλα και το Χρυσό Παπούτσι του Πρώτου Σκόρερ (1990-1991).

Επίσης, υπήρξε ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ Λάρνακας (1998-2001), στην Ανόρθωση Αμμοχώστου (2001-2003) και γράφτηκε στην ιστορία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου ως ο Τρίτος Σκόρερ όλων εποχών πετυχαίνοντας 213 γκολ.

Σημειώνεται πως στην επαρχία Λάρνακας πέτυχαν επανεκλογή από τον ΔΗΣΥ η Αννίτα Δημητρίου και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, από το ΑΚΕΛ ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, από το ΔΗΚΟ ο Ανδρέας Αποστόλου, που είχε εκλεγεί με την ΕΔΕΚ στις προηγούμενες βουλευτικές και από το ΕΛΑΜ ο Σωτήρης Ιωάννου.