«Όταν το ΔΗΚΟ, αναλάβει την πρωτοβουλία τότε θα μιλήσουμε», είπε ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΕΔΕΚ, Γιώργος Γεωργίου, σχολιάζοντας την χθεσινή δήλωση του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, ότι το κόμμα του θα αναλάβει αμέσως πρωτοβουλία για την συνένωση του κεντρώου χώρου.

Σε δηλώσεις του στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο κ. Γεωργίου, υπενθύμισε ότι παρόμοιες δηλώσεις και ενέργειες έγιναν και στο παρελθόν και απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω. Είπε, ωστόσο, ότι δεν θα προκαταλάβει ο ίδιος, οποιοδήποτε αποτέλεσμα, εάν ξεκινήσει η συζήτηση και πως, δεν εναπόκειται ούτε σε αυτόν, ούτε στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να αποφασίσουν, αλλά «εναπόκειται σε όλους τους ΕΔΕΚήτες».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαδόπουλος, κατά την ομιλία του χθες μετά την καταμέτρηση των ψήφων, έδωσε υπόσχεση ότι το ΔΗΚΟ θα ξεκινήσει αμέσως «προσπάθειες για άμεση συνένωση του κεντρώου χώρου».

Η φωνή του κέντρου και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων δεν πρόκειται να χαθεί διαμήνυσε. «Ξεκινά ένα νέο ξεκίνημα για ανασύνταξη αυτού του χώρου και υποσχόμαστε όλοι μαζί σύντομα το κέντρο είναι εδώ ενωμένο δυνατό», είπε και απευθυνόμενος στους φίλους των δημοκρατικών δυνάμεων έδωσε υπόσχεση ότι «πάρα πολύ σύντομα όλοι μαζί θα φωνάξουμε “Το Κέντρο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό”.

Ανοικτός σε διάλογο παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Κάρογιαν ο οποίος είπε πως «από το αύριο θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος της ΔΗΠΑ» που από την τέφρα «θα φροντίσουμε και να ξαναχτίσουμε αυτόν τον κεντρώο χώρο».