Στις Βρυξέλλες παραμένει ο Φειδίας Παναγιώτου, καθώς ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι αποποιείται της βουλευτικής του έδρας, επιλέγοντας να συνεχίσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η βουλευτική έδρα περνά στον Γιάννη Λαούρη, ο οποίος είχε αναδειχθεί δεύτερος σε ψήφους στην επαρχία Λευκωσία.

Η απόφαση του κ. Παναγιώτου ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό αναφορικά με τη διατήρηση της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ αναμένεται πλέον η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάληψη της έδρας από τον κ. Λαούρη.