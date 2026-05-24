Το κόμμα Άμεση Δημοκρατία εξασφάλισε είσοδο στη Βουλή, με τον πρόεδρο του, Φειδία Παναγιώτου να κάνει λόγο για «γέννηση» μιας νέας πολιτικής εποχής στην Κύπρο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Φειδίας Παναγιώτου ευχαρίστησε τους πολίτες που στήριξαν το κόμμα, αλλά και όσους εργάστηκαν για την εκλογική του επιτυχία.

«Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή. Τώρα ξεκίνησε η ζωή για την Άμεση Δημοκρατία και πρέπει να αποδείξουμε στον κυπριακό λαό την αξία μας. Υποσχόμαστε προσπάθεια για να κάνουμε την Κύπρο καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολίτες φαίνεται να επιθυμούν νέα πολιτικά σχήματα στη Βουλή, εκφράζοντας ωστόσο έκπληξη για τα ποσοστά που συγκέντρωσαν τα μεγάλα κόμματα. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέροντας πως θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα αν θα μεταβεί στην κυπριακή Βουλή ή αν θα συνεχίσει την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Νωρίτερα, πάντως, επικράτησε ένταση στο Μένοικο, όταν δημοσιογράφοι αποφάσισαν μαζικά να αποχωρήσουν από τον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποχώρηση των εκπροσώπων των ΜΜΕ έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Φειδία Παναγιώτου απέναντί τους, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση και πολύωρη αναμονή χωρίς ενημέρωση ή δηλώσεις.