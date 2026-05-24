Την απόφαση να αποχωρήσουν από το επιτελείο της Άμεσης Δημοκρατίας στο Μένοικο έλαβαν σύσσωμοι οι δημοσιογράφοι.

Η απόφαση ελήφθη μετά από την περιφρόνηση των εκπροσώπων των ΜΜΕ από τον πρόεδρο του κόμματος, Φειδία Παναγιώτου.

Ο κ. Παναγιώτου ενώ είχε ενημερώσει ότι θα βρισκόταν εκεί, δεν παρουσιάστηκε και οι δημοσιογράφοι αφέθηκαν μόνοι χωρίς κανένα ενδιαφέρον.

Σε επικοινωνία του ΡΙΚ με το επιτελείο του υποψηφίου, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του κρατικού καναλιού, φέρεται να ακούστηκε ο Φειδίας Παναγιώτου να λέει πως δεν ενδιαφέρεται να κάνει δηλώσεις και οι δημοσιογράφοι μπορούν να αποχωρήσουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται στο πατρικό του σπίτι και στη συνέχεια θα έχει ιδιωτική έξοδο.