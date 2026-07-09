Ένας εντυπωσιακός ορεινός δρόμος, ο οποίος παρέμενε κλειστός για σχεδόν δύο δεκαετίες, άνοιξε και πάλι στην κυκλοφορία, προσφέροντας στους οδηγούς μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές της Ευρώπης.

Οι ορεινές διαδρομές εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους φίλους της οδήγησης, καθώς συνδυάζουν μοναδικά φυσικά τοπία, απαιτητικές στροφές και πανοραμική θέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας, δηλαδή τα Βαλκάνια, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλες περιοχές της Ευρώπης, καθώς πέρα από τους εμβληματικούς ορεινούς δρόμους της χώρας μας, και οι γειτονικές χώρες διαθέτουν διαδρομές που ξεχωρίζουν για την ομορφιά, τη χάραξη και τον οδηγικό τους χαρακτήρα.

Η Ρουμανία δεν αποτελεί μία από τις χώρες που ξεχωρίζουν σε αυτόν τομέα, καθώς εντός των συνόρων της συναντά κανείς δρόμους όπως ο Transfagarasan και η Transalpina, οι οποίοι συγκαταλέγονται σταθερά στις κορυφαίες ορεινές διαδρομές της Ευρώπης και προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και λάτρεις της οδήγησης από κάθε γωνιά του κόσμου.

Στη λίστα αυτή προστίθεται πλέον ακόμη ένας εντυπωσιακός ορεινός δρόμος, ο οποίος επέστρεψε στη ζωή έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες εγκατάλειψης. Πρόκειται για τον εθνικό δρόμο DN2L, γνωστό πλέον και ως «Transfagarasan της Vrancea», ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής και πλέον έχει δοθεί ξανά στην κυκλοφορία, ανοίγοντας εκ νέου μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές της Ρουμανίας.

Ουσιαστικά, η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή συνδέει τις περιοχές Soveja και Lepsa, διασχίζοντας την οροσειρά της Vrancea,﻿ στη νοτιοανατολική Ρουμανία και ειδικότερα στη νότια καμπύλη των Ανατολικών Καρπαθίων.

Το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε περίπου 16 χιλιόμετρα, ωστόσο η πληθώρα των διαδοχικών στροφών, τα πυκνά δάση και τα σημεία με πανοραμική θέα συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, όπως μπορείτε να δείτε και στις σχετικές φωτογραφίες. Η διαδρομή στον νέο δρόμο ολοκληρώνεται συνήθως σε 20 έως 30 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση και τις καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως πρόκειται για μια ιστορική επιστροφή, καθώς, όπως αναφέραμε, ο δρόμος είχε παραμείνει κλειστός για σχεδόν είκοσι χρόνια, μετά τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασής του και την εκτίμηση ότι η κυκλοφορία σε αυτόν εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους. Τα έργα αποκατάστασής του δε αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς δεν περιορίστηκαν σε μια απλή νέα ασφαλτόστρωση, αλλά περιλάμβαναν εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση του ορεινού εδάφους και την ασφαλή επαναλειτουργία της διαδρομής.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευάστηκαν νέα έργα αντιστήριξης πρανών, ανακατασκευάστηκαν γέφυρες και τεχνικά έργα, δημιουργήθηκαν σύγχρονα συστήματα απορροής ομβρίων, ενώ τοποθετήθηκαν νέες μεταλλικές μπάρες ασφαλείας, διαγραμμίσεις και σύγχρονη οδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις κρίθηκαν ως απολύτως απαραίτητες, καθώς πέρα από τη σπάνια ομορφιά του τοπίου, πρόκειται για έναν ορεινό δρόμο όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν ιδιαίτερα γρήγορα.

Τέλος και ως προς τα χαρακτηριστικά της, η νέα διαδρομή διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και μπορεί να διανυθεί με αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα ή ακόμη και ποδήλατο.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

carandmotor.gr