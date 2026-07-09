Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, το 66,8% των ενηλίκων δικαιούχων του Σύστηματος δεν έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους αρχείο στο λογισμικό του ΓεΣΥ. Μάλιστα, χιλιάδες δικαιούχοι, εμφανίζονται στο λογισμικό, να διαμένουν στη διεύθυνση λειτουργίας του ιατρείου και να έχουν την ηλεκτρονική διεύθυνση του προσωπικού τους γιατρού με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ούτε καν την απαραίτητη ενημέρωση για τις καταχωρήσεις που γίνονται στο όνομα τους από πλευράς των παρόχων υπηρεσιών υγείας που τους εξυπηρετούν.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», μέχρι το τέλος Μαΐου 2026 και ενώ η εγγραφή της μεγαλύτερης μάζας δικαιούχων στο ΓεΣΥ έγινε τον Απρίλιο του 2019, ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο προσωπικού γιατρού 853.989 δικαιούχοι. Από αυτούς, μόνο οι 292.216 είχαν συνδεδεμένο το αρχείο δικαιούχου τους. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 34,22% των ενεργών ενήλικων δικαιούχων του ΓεΣΥ έχουν συνδεδεμένο το αρχείο τους.

«Η μη σύνδεση του αρχείου επηρεάζει και την άμεση επαφή του δικαιούχου με το Σύστημα», ανέφερε στον «Φ» η υπεύθυνη του Τμήματος Επικοινωνίας του ΟΑΥ, Αλεξία Μακρίδου. «Όταν το αρχείο δεν είναι συνδεδεμένο, σημαίνει ότι ο δικαιούχους δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν την υγεία του. Δεν έχει πρόσβαση σε αποτελέσματα εξετάσεων ή και στις καταχωρήσεις των παρόχων υγείας που τον εξυπηρετούν εντός του ΓεΣΥ».

Πέραν αυτού και επειδή στις αρχές της εφαρμογής του ΓεΣΥ, αρκετοί προσωπικοί γιατροί προκειμένου να διευκολύνουν τους δικαιούχους τους προχώρησαν οι ίδιοι στην εγγραφή τους στο Σύστημα, στα αρχεία φαίνονται ως διευθύνσεις των δικαιούχων, ταχυδρομικές ή/και ηλεκτρονικές, οι διευθύνσεις των προσωπικών τους γιατρών. Σε κάποιες πιο σπάνιες περιπτώσεις, πλέον, είναι καταχωρημένοι οι αριθμοί τηλεφώνου των γιατρών ή άλλων ατόμων που ενέγραψαν κάποιο δικαιούχο στο Σύστημα.

«Όταν ο ίδιος ο δικαιούχος δεν έχει συνδέσει το αρχείο του, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ώστε να επικαιροποιήσει τα δεδομένα αυτά. με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμη πληροφόρηση αφού μετά από κάθε καταχώρηση παρόχου για υπηρεσίες προς ένα πολίτη, το σύστημα αποστέλλει σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για κάποιες περιπτώσεις και μέσω γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα».

Τέλος, ο δικαιούχος «μπορεί να χάνει και σημαντική πληροφόρηση η οποία διοχετεύεται μέσω του λογισμικού του ΓεΣΥ από το υπουργείο Υγείας. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου κατά το οποίο οι φάκελοι που απέστειλε το υπουργείο Υγείας σε πολίτες δεν έφθασαν ποτέ στους παραλήπτες τους επειδή η διεύθυνση που ήταν καταχωρημένη ήταν λανθασμένη αφού οι πολίτες άλλαξαν χώρο κατοικίας».

Έκκληση προς τους πολίτες να συνδέσουν τα αρχεία τους στην πύλη δικαιούχων του ΓεΣΥ, απηύθυνε μέσω το «Φ» και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους.

Το ΓεΣΥ, είπε ο κ. Μιλτιάδους, «έδωσε στον κάθε δικαιούχο, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να έχει διαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση στα δικά του ιατρικά δεδομένα μέσω του ηλεκτρονικού του αρχείου στο Σύστημα». Με τη σύνδεση του φακέλου στην πύλη δικαιούχων του ΓεΣΥ, εξήγησε, «ο πολίτης βλέπει μόνος του τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και έχει εικόνα του τι καταχωρούν οι γιατροί στο όνομά του και ξέρει, ανά πάσα στιγμή, τι γίνεται με την υγεία του».

Παράλληλα, «παίρνει σημαντικά μηνύματα, όπως προσκλήσεις για προληπτικές εξετάσεις, που αποστέλλονται μέσω του Συστήματος και καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα αυτής της διαδικασίας», ενώ, ταυτόχρονα, ενημερώνεται για το οτιδήποτε καταχωρείται και τον αφορά. «Με την ενημέρωση αυτή, και πρέπει να το αναφέρουμε, ο δικαιούχος μπορεί να ασκήσει και κάποιου είδους έλεγχο στο ΓεΣΥ, αφού μπορεί να παρακολουθεί το τι καταχωρούν οι πάροχοι που τον εξυπηρετούν και σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιο λάθος έχει το δικαίωμα να παρέμβει ενημερώνοντας τον ΟΑΥ».

«Ένας στους τρεις δικαιούχους έχει συνδέσει τον φάκελό του. Είναι όμως μια μεγάλη μερίδα δικαιούχων που δεν το έπραξαν ακόμα. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου τους καλεί να προχωρήσουν στην απαραίτητη διαδικασία η οποία είναι εύκολη και γίνεται μόνο μια φορά. Όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο σύνδεσης του αρχείου δικαιούχου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ ενώ οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και από τον προσωπικό τους γιατρό ο οποίος θα τους καθοδηγήσει».