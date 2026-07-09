Σημείο αναφοράς της ακριτικής Δερύνειας αποτελεί πλέον η σύγχρονη λαϊκή αγορά, που στηρίζει τους παραγωγούς και ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Η λαϊκή αγορά, που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες, εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης από τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για μια ουσιαστική αναπτυξιακή παρέμβαση που στηρίζει την τοπική παραγωγή, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει η Πολιτεία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

«Η Κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν φτάνει σε κάθε πόλη, σε κάθε κοινότητα και σε κάθε πολίτη. Όταν δημιουργεί ίσες ευκαιρίες, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, διατηρεί ζωντανή την ύπαιθρο και προσφέρει προοπτική στις νεότερες γενιές», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας πως ο χώρος της λαϊκής αγοράς αναδεικνύει τον μόχθο των παραγωγών, προβάλλει την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και συμβάλλει, ταυτόχρονα, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις, με στεγασμένους χώρους πώλησης, χώρους στάθμευσης, καφενείο, δημόσιους χώρους υγιεινής, πλατεία, χώρους πρασίνου και παιδότοπο, δημιουργούν ένα πιο λειτουργικό περιβάλλον, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και τους επισκέπτες.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού παραγωγών, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, «ώστε η αγορά να εξελιχθεί σε ακόμη ισχυρότερο πόλο έλξης για την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της περιοχής της Αμμοχώστου».

Το έργο, κόστους €1.7 εκατ., υλοποιήθηκε από την τοπική Αρχή και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με συγχρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, τον δήμο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.