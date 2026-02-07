Έχοντας εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας προχωρά στο επόμενο βήμα για την ανάπλαση της κεντρικής του πλατείας, που βρίσκεται στον πάγο εδώ και τρία χρόνια, αφού χάθηκε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Πλέον, ζητείται χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε να ενταχθεί η ανάπλαση στα πολεοδομικά έργα και να προχωρήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου έλαβε την περασμένη Πέμπτη την πολεοδομική άδεια από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσο και έκανε λόγο για ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης, που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του ιστορικού κέντρου του δήμου.

Το έργο, που έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €5 εκατ., θα περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, πάρκο, χώρο μνημείων και εκτεταμένη δενδροφύτευση. Η αρχιτεκτονική πρόταση των μελετητών βασίζεται, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου αναφοράς, από το οποίο θ’ αναδεικνύονται οπτικά οι τρεις εκκλησίες της περιοχής, ενώ η προσθήκη υδάτινου στοιχείου θα συνδέσει νοητά την πλατεία με τη λίμνη και τη θάλασσα. Στον χώρο της πλατείας θα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 3.500 άτομα. Ο Δήμος Παραλιμνίου ανακοίνωσε πως έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα, ώστε «κάθε πολίτης να μπορεί να κινείται απρόσκοπτα σ’ ολόκληρη την επιφάνεια της πλατείας, σ’ ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον».

Ο συνολικός σχεδιασμός για τη μεταμόρφωση του κέντρου του Παραλιμνίου, προβλέπει άλλα δύο έργα. Το πρώτο είναι η ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα, που κοστολογήθηκε στα €8 εκατ. Πρόκειται για έργο το οποίο, επίσης, έχασε την ευρωπαϊκή χρηματοδότησή του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα γίνει πεζοδρομοποίηση του πυρήνα και θα δημιουργηθούν νέοι πλατειακοί χώροι. Το τρίτο έργο είναι ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης, που ανεγείρεται δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου με κόστος €6.7 εκατ. «Τα τρία αυτά έργα συνθέτουν μια ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία αναμένεται ν’ αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών, να ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών και ν’ αποτελέσει διαχρονικό ορόσημο για το Παραλίμνι, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της πόλης και διατηρώντας τα παραδοσιακά στοιχεία», αναφέρει ο Δήμος Παραλιμνίου.