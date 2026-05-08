Την ευκαιρία στους κατοίκους της επαρχίας Λάρνακας να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου τις διαθέσεις του καιρού, δίνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Ο Οργανισμός ανακοίνωσε, μάλιστα, συνεργασία με την εταιρεία Kitasweather, καθώς και τη δημιουργία δικτύου που περιλαμβάνει 25 μετεωρολογικούς σταθμούς.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τους 5 υφιστάμενους σταθμούς σε Ορόκλινη, Μενεού, Καμάρες, Κόκκινες και Χρυσοπολίτισσα, καθώς και 3 ιδιωτικούς που λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι 17 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν στις περιοχές: Αθηένου, Αγίους Βαβατσινιάς, Αγγλισίδες, Κλαυδιά, Περβόλια, Δρομολαξιά, Αραδίππου, Πυργά, Ζύγι, Σκαρίνου, Λάγια, Καλαβασό, Ψευδά, Μαζωτό, Καλό Χωριό, Ξυλοφάγου και Αβδελλερό.

Οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΛ (https://eoal.org.cy/enimerosi/meteorologiki-enimerosi/). Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα βροχόπτωσης, υγρασίας, θερμοκρασίας και ανέμου, αλλά και να ενημερώνονται έγκαιρα για προειδοποιήσεις έντονων ή ακραίων καιρικών φαινομένων, με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό.

«Είναι δική μας πρωτοβουλία η δημιουργία του δικτύου, δεν υπάρχει σε άλλες πόλεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε άμεση και έγκαιρη ενημέρωση με σκοπό ν’ ανταποκρινόμαστε σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και να προσφέρουμε 24ωρη ενημέρωση στο κοινό», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. Κληθείς να πει γιατί δεν λαμβάνουν στοιχεία από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ανέφερε πως επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος από τον Οργανισμό, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. «Η εταιρεία Kitasweather μας προσφέρει τεχνογνωσία, στη βάση μιας συμφωνίας που έχουμε μεταξύ μας», είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Ο ΕΟΑΛ παρουσίασε και την ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων για τον περασμένο Απρίλιο, μήνα κατά τον οποίο καταγράφηκαν αισθητά ψηλότερα, για την εποχή, επίπεδα βροχής στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΕΟΑΛ, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν στις δυτικές περιοχές της επαρχίας, ενώ οι χαμηλότερες εντοπίζονται στα νότια και νοτιοανατολικά. Τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχών καταγράφηκαν στην Οδού (100.2 mm), τη Σκαρίνου (85.6 mm) και τους Αγίους Βαβατσινιάς (85.4 mm), ενώ τα μικρότερα στο Ζύγι (22 mm) και την Ξυλοφάγου (23.8 mm).