Σφοδρή αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσε ανάρτηση του ηθοποιού Μαρκ Χάμιλ στα social media, στην οποία εμφανιζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ νεκρός μπροστά από μνήμα με ταφόπλακα που έγραφε «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ 1946-2024».

Στην ανάρτηση που έκανε – στη συνέχεια τη διέγραψε – ο Χάμιλ έγραφε: «Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα».

Η απάντηση ήρθε από τον λογαριασμό Rapid Response του Λευκού Οίκου: «Ο Μαρκ Χάμιλ είναι άρρωστος. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Προέδρου μας σε δύο χρόνια».

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Ο Χάμιλ αφού διέγραψε την ανάρτηση, ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας «στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη».

