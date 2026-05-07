Το ΚΕΒΕ φιλοξένησε σήμερα την ημερίδα της Ομάδας Εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Θέμα της ημερίδας ήταν «Στρατηγική αυτονομία μέσω ανταγωνιστικότητας: οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο επίκεντρο της προετοιμασίας της Ευρώπης».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Δημήτρης Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Μιχάλης Περσιάνης, καθώς και η πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο και πρώην μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας, Μαρία Ηρακλέους.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Μάνθος Μαυρομμάτης, εκ μέρους του ΚΕΒΕ, και ο Μιχάλης Αντωνίου, εκ μέρους της ΟΕΒ, οι οποίοι είναι μέλη στην ΕΟΚΕ ως εκπρόσωποι των Κύπριων επιχειρηματιών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από στοχευμένες πολιτικές στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και βασικό πυλώνα για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των ΜμΕ, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας.

Ο καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Βαρσακέλης, παρουσίασε τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές ΜμΕ σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σημαντικό έλλειμμα παραγωγικότητας που καταγράφεται στην Ευρώπη, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και στην τόνωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι άλλων μεγάλων οικονομιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα.