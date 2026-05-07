Απαντήσεις από τις επιστημονικές εξετάσεις αναμένουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου σε σχέση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν την Τετάρτη στη κοινότητα Τρεις Ελιές της επαρχίας Λεμεσού, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κοιμητήριο της κοινότητας.

Η σκηνή παρέμεινε αποκλεισμένη μέχρι σήμερα το μεσημέρι, ενώ οι ανακριτές προχώρησαν σε συγκεκριμένες επιτόπιες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι εξεταστές της υπόθεσης έλαβαν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, κατοίκους της κοινότητας σε μια προσπάθεια να διαλευκάνουν το μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό των οστών.

Όπως έγραψε χθες το philenews, πρόκειται για τμήμα σιαγόνας και πλευρών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ανθρωπολόγος, ο οποίος εκ πρώτης όψεως, διαπίστωσε ότι πρόκειται για οστά ηλικιωμένου άνδρα.

Πέρα από τις επιστημονικές εξετάσεις που θα γίνουν στα οστά, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κληθούν να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού συγγενικά πρόσωπα θανόντων που τάφηκαν στο κοιμητήριο πριν από μερικά χρόνια. Ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι τα οστά να είχαν εκταφεί από τάφο του κοιμητηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας ταφής άλλης σορού και να μην επανατοποθετήθηκαν στο μνήμα. Για την ώρα, όπως μας ανέφερε αρμοδίως, το ΤΑΕ Μόρφου διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.