Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν το μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη νέα ενεργειακή κρίση, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η δυνατότητα αυτή συνδέεται με το ισχυρό ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης που επέδειξε η Κύπρος κατά τις πρόσφατες κρίσεις.

Σε νέα έκθεση του με θέμα «Ποικίλει η ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών να απορροφήσουν ένα νέο ενεργειακό σοκ», ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι η δημοσιονομική ικανότητα των δυτικοευρωπαϊκών κρατών να ανταποκριθούν σε μια νέα ενεργειακή κρίση που θα προκληθεί από τη σύγκρουση στο Ιράν ποικίλλει σημαντικά, με το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν το μικρότερο περιθώριο.

«Πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες βρίσκονταν ήδη σε ευάλωτη δημοσιονομική θέση, με τον πόλεμο στο Ιράν να προσθέτει σε αυτές τις πιέσεις μέσω του υψηλότερου κόστους ενέργειας, της αύξησης του πληθωρισμού, της ασθενέστερης ανάπτυξης και των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης», υπογραμμίζει.

Ωστόσο, ο Fitch τονίζει πως «εντός της ΕΕ, εκείνες που έχουν διατηρήσει ένα ισχυρό ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης στις πρόσφατες κρίσεις – Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία και τα περισσότερα σκανδιναβικά κράτη – έχουν, θεωρητικά, το μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για να ανταποκριθούν, αν και κάπως μετριασμένα, για να αποτρέψουν μια απότομη επιδείνωση του χρέους και των ελλειμμάτων».

Προσθέτει ότι οι χώρες που έχουν καταγράψει ελλείμματα κοντά στο 3% τα τελευταία χρόνια, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, έχουν περιθώρια να αυξήσουν τις δαπάνες χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία του δείκτη χρέους για να υποστηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σημειώνει ότι η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τέτοιων προσπαθειών, ανακοινώνοντας μέτρα συνολικού ύψους 0,3% του ΑΕΠ.

Αναφέροντας ότι οι πρόσθετες δαπάνες της Γερμανίας για άμυνα και επενδύσεις θα συνεχιστούν, ο Fitch σημειώνει ότι η λήψη περαιτέρω δημοσιονομικών μέτρων για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν «θα προσθέσουν πίεση στο έλλειμμα, αλλά είναι πιθανό να αντισταθμιστούν από εξοικονομήσεις αλλού», καθώς αυτές οι δαπάνες πιθανότατα θα εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και στο εγχώριο φρένο χρέους. «Θεωρούμε ότι οι προκλήσεις για τη Γερμανία σχετίζονται περισσότερο με την ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο το τελευταίο ενεργειακό σοκ θα επηρεάσει την οικονομία», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι τα ελλείμματα της Ιταλίας έχουν μειωθεί, πλησιάζοντας το 3% του ΑΕΠ, αλλά, σε αντίθεση με τη Γερμανία ή την Ισπανία, το υψηλό ιταλικό χρέος και το κόστος χρηματοδότησης είναι πιθανό να περιορίσουν την ικανότητά της να παρέχει στήριξη στην οικονομία – η ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση από την Κυβέρνηση Μελόνι υποστηρίζει επίσης αυτή την άποψη.

Όπως και στη Γερμανία, προσθέτει ο οίκος, η κύρια πρόκληση που προέρχεται από τον πόλεμο, θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην ιταλική οικονομία, ιδίως δεδομένης της εξάρτησης της βιομηχανίας από το φυσικό αέριο και του υψηλότερου αναμενόμενου αντίκτυπου στον πληθωρισμό.

Στοχευμένα μέτρα με μηχανισμούς αντιστάθμισης είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, προσθέτει.

Επίσης, ο Fitch αναφέρει ότι Βέλγιο, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υψηλά ελλείμματα και χρέος άνω του 100% του ΑΕΠ.

«Αυτές οι χώρες έχουν το λιγότερο περιθώριο για να εισαγάγουν πρόσθετα μέτρα και οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημαντικός περιοριστικός παράγοντας, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο», υπογραμμίζει.

Ως εκ τούτου, ο οίκος αναμένει από αυτές τις χώρες να εφαρμόσουν μέτρια προγράμματα στήριξης της οικονομίας μαζί με μέτρα αντιστάθμισης.

ΚΥΠΕ