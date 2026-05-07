Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία χανταϊού που δηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο, και η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε «την αρχή μιας επιδημίας» ούτε την αρχή «μιας πανδημίας».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η συγκεκριμένη εστία δεν παραπέμπει, στο παρόν στάδιο, σε ευρύτερη υγειονομική κρίση.

“Αυτό δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας, Δεν είναι η αρχή μιας πανδημίας, αλλά είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η οποία διευθύνει το Τμήμα Πρόληψης και Προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να “μείνει περιορισμένο” εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν “αλληλεγγύη”, δήλωσε ο ΠΟΥ.

“Πιστεύουμε” ότι το επεισόδιο αυτό “θα μείνει περιορισμένο εάν τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμοστούν και εάν οι χώρες επιδείξουν “αλληλεγγύη”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής επιχειρήσεων στο Τμήμα Συναγερμού και Αντιμετώπισης σε έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις του ΠΟΥ, ενώ κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε αρκετές χώρες.

Παράλληλα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Αργεντινή στέλνει προς πέντε χώρες περίπου 2.500 κιτ για την ανίχνευση του χανταϊού, που αποτελεί το επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού μετά τον εντοπισμό μιας εστίας σε κρουαζιερόπλοιο.

“Οργανώσαμε την αποστολή 2.500 διαγνωστικών κιτ από την Αργεντινή προς τα εργαστήρια πέντε χωρών”, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΠΟΥ “ενημέρωσε” τις 12 χώρες των 29 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού, οι οποίοι αποβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας στάσης στις 24 Απριλίου στο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης.

Ο ΠΟΥ “ενημέρωσε τις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Αυτές οι 12 χώρες είναι ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ”, δήλωσε ο Γεμπρεγέσους στους δημοσιογράφους.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για τον χανταϊό λέει η Κομισιόν

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή», διαβεβαίωσε η αρμόδια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εύα Χρίτσκοβα, κατά την ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, σχετικά με την έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν την κατάσταση πολύ στενά.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι «ο κίνδυνος για το κοινό στην Ευρώπη είναι χαμηλός», τονίζοντας ότι «η υγεία των πολιτών στην Ευρώπη είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας». Ταυτόχρονα, κατέστησε σαφές ότι οι αρχές δεν υποτιμούν την κατάσταση: «Κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην υποτιμήσουμε την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της».

Σε επίπεδο συντονισμού, η Κομισιόν βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τα κράτη-μέλη και το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Χθες Τετάρτη, σύμφωνα με την Χρίτσκοβα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων κρατών μελών, ΠΟΥ και ECDC, ενώ σήμερα το πρωί ακολούθησε συνάντηση με τις ολλανδικές και ισπανικές αρχές. Αργότερα την Πέμπτη, αναμένεται νέα σύσκεψη της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας «με όλα τα κράτη μέλη των οποίων πολίτες βρίσκονται επί του πλοίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, το ECDC έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα επί του πλοίου για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης. Σε ξεχωριστή έκθεση εκτίμησης κινδύνου, ο οργανισμός επισημαίνει ότι «ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό στην ΕΕ – ΕΟΧ από τη διάδοση του ιού Άνδεων από αυτό το κρουαζιερόπλοιο είναι πολύ χαμηλός».

Σχετικά με το περιστατικό αεροσυνοδού της Ολλανδικής KLM, η οποία δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο «MV Hondius», και νοσηλεύεται με συμπτώματα συμβατά με χανταϊό, η εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, ο κίνδυνος για το κοινό στην Ευρώπη είναι χαμηλός».

Το ECDC σημειώνει εξάλλου σε σχετικό του σημείωμα ότι η μετάδοση του ιού Άνδεων (ANDV) από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει τεκμηριωθεί μόνο μετά από «στενή και παρατεταμένη επαφή», ενώ ο φυσικός ξενιστής του ιού δεν απαντάται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται εισαγωγή του στον τρωκτικό πληθυσμό της ηπείρου.

Συνολικά, από την έξαρση στο «MV Hondius» έχουν καταγραφεί έως σήμερα επτά κρούσματα με συμπτώματα πυρετού, αναπνευστικής δυσχέρειας και γαστρεντερικά προβλήματα, εκ των οποίων τρία κατέληξαν σε θάνατο.

protothema.gr / ΚΥΠΕ