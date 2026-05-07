Στην ετοιμότητα της Κύπρου να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRAFS) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτης Λιασίδης, σημειώνοντας ότι το κτήριο είναι έτοιμο και σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερα μέσα, όχι μόνο για τις ανάγκες της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Μιλούσε με αφορμη το 3ο Ευρωμεσογειακό Εργαστήρι Υψηλού Επιπέδου για τους κινδύνους από τις πυρκαγιές, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο στην Πάφο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι το συνέδριο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης για δημιουργία ενός κέντρου δασοπυρόσβεσης στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Όπως είπε, «μέσα στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του προγράμματος γίνονται πολλές ενέργειες», επισημαίνοντας ότι το κτήριο του Κέντρου είναι ήδη έτοιμο και σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερα μέσα, όχι μόνο για τις ανάγκες της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας σημείωσε ότι στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 110 σύνεδροι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου αλλά και της Μέσης Γειτονίας, με στόχο να αναδειχθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται για ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού.

Όπως εξήγησε, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, τα αεροσκάφη που θα σταθμεύουν στο Κέντρο θα μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα σε περιστατικά πυρκαγιών στις γύρω περιοχές, ενώ παράλληλα το συνέδριο δίνει την ευκαιρία να εξεταστούν πιθανά προβλήματα, να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών και να διασφαλιστεί πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κρίσεων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του 3ου Ευρωμεσογειακού Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRAFS) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Στην επίσκεψη θα συμμετάσχει και η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και την εξέλιξη του έργου.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένονται τα εγκαίνια του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο κ. Λιασίδης αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό της Πολιτικής Άμυνας για την αντιπυρική περίοδο, επισημαίνοντας ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου ολοκληρώθηκαν οι αναθεωρήσεις όλων των σχεδίων εκκένωσης για κάθε κοινότητα της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας επισκέφθηκε όλες τις κοινότητες, πραγματοποίησε συναντήσεις με τις κοινοτικές αρχές και, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, προχώρησε στην αναθεώρηση των σχεδίων εκκένωσης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί ασκήσεις ετοιμότητας σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν πέντε ασκήσεις, μία σε κάθε επαρχία, ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν άλλες πέντε ασκήσεις μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

«Τη μία ημέρα θα έχουμε ασκήσεις σε τρεις επαρχίες ταυτόχρονα και σε άλλες δύο επαρχίες μία άλλη ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών αλλά και να ενημερωθεί ο πληθυσμός για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ανάγκης.

Ο κ. Λιασίδης υπογράμμισε ότι η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να θεωρείται μέρος της καθημερινής ετοιμότητας της κοινωνίας, επισημαίνοντας πως οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση κινδύνου, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού, έστω και για λίγες ώρες, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

ΚΥΠΕ