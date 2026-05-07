Δεν δίνει ζεστό χρήμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμήσει την φτώχεια στην Ευρώπη, καθώς η στρατηγική της περιορίζεται σε συστάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις, ζητώντας τους συντονισμένη δράση κατά της φτώχειας, ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους, ποιοτική απασχόληση για διέξοδο από τη φτώχεια για όσους μπορούν να εργαστούν, αποτελεσματική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και επαρκή εισοδηματική στήριξη.

Το κοινωνικό πακέτο που ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στόχο την εξάλειψη της φτώχειας ως το 2050, την καλύτερη πρόληψη του φαινομένου των αστέγων και την προώθηση δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ. Το κοινωνικό πακέτο έρχεται σε μια περίοδο που οι πιέσεις λόγω του αυξημένου κόστους ζωής παραμένουν ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και προκαλούν διαμαρτυρίες από τους πολίτες.

Οι αριθμοί που έχουν καταγραφεί πολύ πρόσφατα από τη Eurostat δείχνουν τι επικρατεί σε κοινωνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη.

– Στην Κύπρο, το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το 2025 είναι 17,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 167 χιλιάδες άτομα.

– Σε επίπεδο ΕΕ, το 20,9% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025.

– Επίσης, περισσότερο από το ένα πέμπτο (22,1%) των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος ήταν ελαφρώς υψηλότερος από το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα παιδιά (19,8%).

– Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό για νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ανήλθε στο 12,2%, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ. Για τα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 22,1%.

– Για τα 92,7 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε χθες το έγγραφο Principles for effective anti-poverty policies Supporting national, regional and local authorities in their fight against poverty. Η Κομισιόν σημειώνει ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτεί επαρκείς πόρους και αυξημένη διοικητική ικανότητα, ιδίως επαρκή στελέχωση στις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.

Για την πρόληψη και μείωση της φτώχειας, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:

Κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή πλαισίων πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα παράσχει καθοδήγηση (αρχές για αποτελεσματικές πολιτικές κατά της φτώχειας ). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της φτώχειας στο υψηλότερο επίπεδο, για να διασφαλίσουν μια συντονισμένη αντίδραση.

Δημιουργία ενός συνασπισμού της ΕΕ κατά της φτώχειας για την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Συμμετοχή ατόμων με άμεση εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικής, μέσω της δημιουργίας ειδικού φόρουμ.

Δρομολόγηση ενός βραβείου κοινωνικής ένταξης της ΕΕ, σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, για την αναγνώριση καινοτόμων τοπικών λύσεων κατά της φτώχειας.

Παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου μείωσης της φτώχειας της ΕΕ για το 2030 και προώθηση νέων δεικτών για μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες επηρεάζουν τη φτώχεια.

Παροχή σε όλα τα κράτη μέλη μιας δοκιμής ακραίων καταστάσεων που αξιολογεί την ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας όταν αντιμετωπίζουν πιθανούς κλυδωνισμούς. Για οικογένειες με παιδιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης, όπως στα νοικοκυριά με παιδιά που έχουν οικονομική ανάγκη να υποστηρίζονται οι γονείς να αναλάβουν και να διατηρήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επίσης , θα εκδώσει σύσταση σχετικά με τη φτώχεια των εργαζομένων, στην οποία θα καθορίζονται οι βασικές αιτίες και οι πρακτικές λύσεις, θα δημοσιεύσει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για μείωση του αριθμού των ατόμων που δεν λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση, ο οποίος φτάνει έως και το 50% σε ορισμένα κράτη μέλη.

Επίσης, θα συντάξει έκθεση για τον εντοπισμό κενών και την καθοδήγηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων, και θα πραγματοποιήσει ειδική ανταλλαγή απόψεων υψηλού επιπέδου για βελτίωση υποστήριξης των ηλικιωμένων μέσω επαρκών συντάξεων, ευκαιριών παραμονής στην εργασία και ισχυρότερης κοινωνικής προστασίας.

Οι δράσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης σε ολόκληρη την ΕΕ, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταφορών και την επένδυση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως τα εργαλεία ΤΝ.

Δράση για αποτροπή απώλειας στέγης

Για την στέγη, που εξελίσσεται σε δραματικό πρόβλημα σε πολλές χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δράσουν έγκαιρα για να αποτρέψουν την απώλεια σπιτιών των ανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα, όπως βοήθεια ενοικίου, συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρέη και στέγαση, διαμεσολάβηση για την πρόληψη της απώλειας στέγης, καθώς και στοχευμένη βοήθεια για όσους διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν έξωση ή ενδοοικογενειακή βία.

Για όσους ήδη βιώνουν έλλειψη στέγης, η σύσταση της ΕΕ προωθεί ασφαλή στέγαση έκτακτης ανάγκης, εξατομικευμένα σχέδια υποστήριξης και διαχείριση περιστατικών, εργασία εκτός σχολείου και συντονισμένες ομάδες που παρέχουν υπηρεσίες εντός της κοινότητας.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση, η σύσταση ζητά την αύξηση της προσφοράς κοινωνικών και οικονομικά προσιτών κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές τάσεις, τις τοπικές ανάγκες και τις εδαφικές ανισότητες.